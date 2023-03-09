Таким чином, ворог продовжує здійснювати масовані терористичні атаки по енергетичних об'єктах України. На жаль, є пошкодження на ТЕС.

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Окупанти атакували ТЕС ДТЕК

Так, внаслідок обстрілів постраждали три теплоелектростанції ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків, - зазначили у ДТЕК.

Нагадаємо, що з вересня 2022 року ТЕС ДТЕК були атаковані вже 29 разів. Через це 3 енергетиків загинули, 28 були поранені.

В Укренерго повідомили, що наразі триває відновлення роботи енергосистеми, електропостачання поступово відновлюється. Водночас внаслідок атаки є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. Тому обмеження будуть застосовані у Житомирській, Харківській та Одеській областях.

Ремонтні бригади вже виїхали для усунення наслідків обстрілів та відновлення живлення.