Таким образом, враг продолжает совершать массированные террористические атаки по энергетическим объектам Украины. К сожалению, есть повреждения на ТЭС.

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Оккупанты атаковали ТЭС ДТЭК

Так, в результате обстрелов пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий, отметили в ДТЭК.

Напомним, что с сентября 2022 года ТЭС ДТЭК были атакованы уже 29 раз. Из-за этого 3 энергетика погибли, 28 были ранены.

В Укрэнерго сообщили, что в настоящее время продолжается возобновление работы энергосистемы, электроснабжение постепенно возобновляется. В то же время в результате атаки есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому ограничения будут использованы в Житомирской, Харьковской и Одесской областях.

Ремонтные бригады уже выехали для устранения последствий обстрелов и возобновления питания.