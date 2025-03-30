Зеленский обнародовал декларацию за 2024 год

На сайте Офиса Президента появились данные о декларации Владимира Зеленского за прошлый год. Доходы главы государства выросли.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

Смотрите также Будет ли в Украине производство ИИ-чипов и как Минцифра планирует восстановить сверхважную отрасль

Какая декларация Зеленского за 2024 год

На сайте ОП указано, что доход семьи президента Украины по сравнению с предыдущим годом увеличился. Это произошло благодаря восстановлению поступления полной суммы арендных платежей.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2024 год. Согласно декларации за прошлый год, доходы главы государства и членов его семьи составили 15 миллионов 286 тысяч 193 гривны, в частности доход от погашения ОВГЗ – 8 миллионов 585 тысяч 532 гривны,

– сказано в сообщении.

В ОП уточнили: доходы семьи Владимира Зеленского в 2024 году состояли из заработной платы главы государства, банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду. В целом эта сумма дохода составила 6 миллионов 700 тысяч 661 гривну.

"Остаток денежных средств семьи главы государства на конец 2024 года значительно не изменился. Других существенных изменений по активам, недвижимого имущества, транспортных средств в семье президента Украины в прошлом году не произошло", – подытожили в Офисе Президента.

Как менялся доход Зеленского

В прошлом году в конце марта сообщали, что доходы семьи Зеленского в 2023 году выросли втрое. Тогда они составляли 12 миллионов 423 тысячи 8 гривен. Доход от ОВГЗ составил 7 миллионов 455 тысяч и 972 гривны.

В 2023 году доходы семьи Владимира Зеленского в основном состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления в аренду недвижимости. В целом сумма составляет 4 миллиона 967 тысяч и 36 гривен.

Увеличение доходов произошло благодаря восстановлению платежей за аренду.

В 2022 году доходы Зеленского уменьшились на 7 миллионов гривен. Если в 2021-м его состояние было 10,82 миллиона гривен, то в 2022-м – 3,69 миллиона гривен.

"Доходы семьи президента за 2022 год уменьшились в связи с временным прекращением договоров аренды на территории Украины в результате начала полномасштабной агрессии России против нашей страны", – информировали тогда в пресс-службе.