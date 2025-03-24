Укр Рус
Экономика Макроэкономика Акциз на табак вырастет: президент подписал соответствующий закон
24 марта, 11:32
1

Акциз на табак вырастет: президент подписал соответствующий закон

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизов на табак, который вступит в силу с 2025 года, что приведет к росту цен на сигареты.
  • Специфический акциз на сигареты вырастет на 23,4%, а минимальное налоговое обязательство увеличится на 23,9%, что может повысить стоимость пачки сигарет на 20-40 гривен.

Цены на сигареты значительно вырастут. Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизов на табак, который вступит в силу уже с 2025 года.

Как вырастет стоимость сигарет

В 2025 году в Украине специфический акциз на сигареты с фильтром и без фильтра вырастет на 23,4%, увеличившись с 47 до 58 евро за 1000 штук, сообщает 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта. В то же время минимальное налоговое обязательство по акцизному налогу увеличится на 23,9%, с 63,45 до 78 евро за 1000 штук.

Читайте также Цены на АЗС могут упасть еще больше, но топливный бизнес не снижает их

При этом, еще 4 декабря 2024 года Верховная Рада Украины приняла законопроект о повышении акцизного налога на табачные изделия. По информации народного депутата Ярослава Железняка, из-за задержки с подписанием законопроекта бюджет Украины недополучил 2116,8 миллиона гривен.

На сколько подорожает стоимость пачки сигарет в 2025 году

Прогнозируется, что стоимость пачки сигарет

увеличится примерно на 40 гривен. В то же время по оценкам Центра экономической стратегии, цена может вырасти на 20 – 25 гривен.