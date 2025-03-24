Акциз на табак вырастет: президент подписал соответствующий закон

Цены на сигареты значительно вырастут. Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизов на табак, который вступит в силу уже с 2025 года.

Как вырастет стоимость сигарет

В 2025 году в Украине специфический акциз на сигареты с фильтром и без фильтра вырастет на 23,4%, увеличившись с 47 до 58 евро за 1000 штук, сообщает 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта. В то же время минимальное налоговое обязательство по акцизному налогу увеличится на 23,9%, с 63,45 до 78 евро за 1000 штук.

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При этом, еще 4 декабря 2024 года Верховная Рада Украины приняла законопроект о повышении акцизного налога на табачные изделия. По информации народного депутата Ярослава Железняка, из-за задержки с подписанием законопроекта бюджет Украины недополучил 2116,8 миллиона гривен.