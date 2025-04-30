Семьи погибших добровольцев теперь будут получать 15 миллионов гривен
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий выплату 15 миллионов гривен родственникам погибших добровольцев.
Семьи погибших добровольцев получат статус семьи Защитника или Защитницы Украины, подтвержденный справкой об участии в оборонных мероприятиях.
Известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о выплате помощи родственникам погибших добровольцев, которые ранее могли рассчитывать только на единовременную выплату в почти 2 миллиона гривен.
Как будут выплачивать помощь родственникам погибших добровольцев
Кроме выплат в 15 миллионов, семьям погибших добровольцев будут предоставлять статус семьи Защитника или Защитницы Украины, говорится в проекте закона, передает 24 Канал.
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Основанием для предоставления этого статуса станет справка о непосредственном участии погибшего добровольца в мероприятиях обороны.
- Дело в том, что в правительственном проекте говорилось о том, что родственники гражданских людей, погибших во время защиты Украины, могли претендовать на единовременное пособие в почти 2 миллиона гривен.
- В том же законе говорилось о том, что в случае гибели военнослужащего при исполнении обязанностей на период военного положения помощь родственникам составляет не менее 15 миллионов гривен.
- Таким образом, сейчас подход к помощи одинаковый – как для родственников погибшего военного, так и для родственников погибшего гражданского, защищавшего вместе с Вооруженными Силами украинские территории.
Обратите внимание! Как заявили в Минветеранов, те родственники, что уже получили помощь в меньших объемах, получат доплату к сумме.