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14 февраля, 11:25
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Трамп готовит новые "зеркальные" пошлины: какие страны попали под прицел

Екатерина Добровольская

Новые торговые пошлины, введенные Трампом, усилили опасения относительно глобальной торговой войны в мире. Какие страны попали в целевой список Трампа, читайте дальше.

Какие страны попали в зону риска

Трамп подписал меморандум, поручив команде рассчитать пошлины, соответствующие ставкам других стран. В список целевых стран вошли Китай, Япония, Южная Корея и ЕС, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Пошлины, которые введет Трамп, будут соответствовать более высоким ставкам других стран и будут направлены на противодействие обременительным регуляциям, НДС, субсидиям и валютным политикам, затрудняющих экспорт американской продукции.

Этот указ не вводит новые пошлины, а лишь запускает расследование иностранных тарифов на американские товары и возможных ответных мер.

Говард Латник, кандидат на должность министра торговли, заявил, что администрация будет рассматривать каждую страну отдельно, а исследования завершат до 1 апреля.

Они фактически не дают нам вести бизнес. Поэтому мы установим для этого справедливую цифру. Мы способны точно определить стоимость этих немонетарных торговых барьеров,
– заявил Трамп.

Представитель Белого дома, который выступил перед журналистами накануне мероприятия Трампа в Овальном кабинете, сообщил, что администрация сначала изучит страны с наибольшими торговыми профицитами и самыми высокими тарифами.

Готов ли Трамп снизить пошлины

Объявление Трампа, вероятно, имело целью старт переговоров с другими странами. Белый дом отметил, что Трамп готов снизить пошлины, если другие страны сделают то же, а новые тарифы будут адаптированы индивидуально.

Мы с облегчением воспринимаем то, что администрация не спешит вводить новые тарифы, и приветствуем более взвешенный, межведомственный подход президента. Идеально, если этот процесс приведет к сотрудничеству с торговыми партнерами для снижения их пошлин и торговых барьеров, а не к повышению наших,
– заявила вице-президент по глобальной торговле Национального совета внешней торговли Тиффани Смит.

В понедельник Трамп заявил о рассмотрении возможности введения отдельных пошлин на автомобили, полупроводники и фармацевтическую продукцию, а в четверг подтвердил, что тарифы на автомобили будут введены в ближайшее время.

Следует ли серьезно воспринимать угрозы Трампа

Джош Липски, директор Центра геоэкономики Атлантического совета, отметил, что эти меры следует воспринимать очень серьезно и добавил, что все страны получили предупреждение. Он также отметил, что введение взаимных тарифов в таком масштабе требует конкретных действий.

Эксперты считают, что разработка взаимных тарифов, которую планирует Трамп, является сложной задачей для его команды, что объясняет отсутствие решений ранее на этой неделе.

Какие законодательные механизмы может использовать Трамп для ведения пошлин

Трамп может использовать несколько законодательных механизмов, в частности Раздел 122 Закона о торговле 1974 года или Раздел 338 Закона о тарифах 1930 года, а также Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях, что уже использовался для пошлин на Китай, Канаду и Мексику.