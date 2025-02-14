Трамп готовит новые "зеркальные" пошлины: какие страны попали под прицел

Новые торговые пошлины, введенные Трампом, усилили опасения относительно глобальной торговой войны в мире. Какие страны попали в целевой список Трампа, читайте дальше.

Какие страны попали в зону риска

Трамп подписал меморандум, поручив команде рассчитать пошлины, соответствующие ставкам других стран. В список целевых стран вошли Китай, Япония, Южная Корея и ЕС, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Пошлины, которые введет Трамп, будут соответствовать более высоким ставкам других стран и будут направлены на противодействие обременительным регуляциям, НДС, субсидиям и валютным политикам, затрудняющих экспорт американской продукции.

Этот указ не вводит новые пошлины, а лишь запускает расследование иностранных тарифов на американские товары и возможных ответных мер.

Говард Латник, кандидат на должность министра торговли, заявил, что администрация будет рассматривать каждую страну отдельно, а исследования завершат до 1 апреля.

Они фактически не дают нам вести бизнес. Поэтому мы установим для этого справедливую цифру. Мы способны точно определить стоимость этих немонетарных торговых барьеров,

– заявил Трамп.

Представитель Белого дома, который выступил перед журналистами накануне мероприятия Трампа в Овальном кабинете, сообщил, что администрация сначала изучит страны с наибольшими торговыми профицитами и самыми высокими тарифами.

Готов ли Трамп снизить пошлины

Объявление Трампа, вероятно, имело целью старт переговоров с другими странами. Белый дом отметил, что Трамп готов снизить пошлины, если другие страны сделают то же, а новые тарифы будут адаптированы индивидуально.

Мы с облегчением воспринимаем то, что администрация не спешит вводить новые тарифы, и приветствуем более взвешенный, межведомственный подход президента. Идеально, если этот процесс приведет к сотрудничеству с торговыми партнерами для снижения их пошлин и торговых барьеров, а не к повышению наших,

– заявила вице-президент по глобальной торговле Национального совета внешней торговли Тиффани Смит.

В понедельник Трамп заявил о рассмотрении возможности введения отдельных пошлин на автомобили, полупроводники и фармацевтическую продукцию, а в четверг подтвердил, что тарифы на автомобили будут введены в ближайшее время.

Следует ли серьезно воспринимать угрозы Трампа

Джош Липски, директор Центра геоэкономики Атлантического совета, отметил, что эти меры следует воспринимать очень серьезно и добавил, что все страны получили предупреждение. Он также отметил, что введение взаимных тарифов в таком масштабе требует конкретных действий.

Эксперты считают, что разработка взаимных тарифов, которую планирует Трамп, является сложной задачей для его команды, что объясняет отсутствие решений ранее на этой неделе.