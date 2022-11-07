Зерновой шантаж не удался: Россия не сможет заменить украинское зерно

Россия еще раньше заявляла о прекращении своей деятельности в зерновом соглашении якобы из-за обстрелов с украинской стороны. Однако под давлением Турции она все же возобновила участие. Интересно, что срок зерновой сделки истекает 19 ноября. Как будет действовать страна-агрессорка, читайте в тексте.

Как будет действовать Россия после 19 ноября

Как рассказывает 24 каналу Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского агарного совета, Россия настолько не последовательна в своих действиях и позициях, даже имея международных партнеров, что от нее можно ожидать все что угодно.

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Денис Марчук Заместитель председателя Всеукраинского агарного совета Украина и наши партнеры, с которыми мы подписывали Стамбульские соглашения, настаивают на том, чтобы соглашение и дальше действовало. Ведь она ощутимо улучшила показатели по ценовой позиции на пищевые продукты, когда начался экспорт морским коридором. До этого фиксировалось удорожание.

Эксперт не исключает, что после 19 ноября (истекает срок соглашения) Россия продолжит продовольственное давление. Кремль не оставляет возможности влиять через мировое сообщество на позицию Украины в вопросе войны. Этому объяснение: Россия ничего не может противопоставить на то, что демонстрируют ВСУ, отражая врага на временно оккупированных территориях.

Соответственно, одним из рычагов влияния, которое они будут использовать в дальнейшем – это бомбардировка мирного населения и продовольственный терроризм, надеясь, что те страны мира, которые зависят от продовольствия, начнут активнее побуждать Украину к мирным процессам.

– добавляет Денис Марчук

Россия готовится заменить украинское зерно своим

Денис Марчук заявляет, что это практически невозможно. Украина работает в рамках имеющихся контрактов. Даже после заявления о том, что Россия приостанавливает свою деятельность в "зерновом соглашении", количество кораблей, входивших в украинские порты для загрузки, не уменьшилось.

что ни одна страна мира в ближайшее время, а также через год или через 5 лет, не сможет заполонить те рынки и продукцию, в которых нуждается мир.

Присутствие Украины на рынках разных континентов очень высоко. И фактически нереально заменить то количество продуктов, которые Украина может поставлять миру,

– уверяет собеседник.

Это очередные российские манипуляции после того, как не удался очередной зерновой шантаж. Да и вообще, Россия не может предоставить то количество, в котором нуждаются африканские страны. А предложенное агрессоркой зерно – украинское. То, что Россия украла во время полномасштабной войны.

И даже если у России в этом году хороший урожай, она не будет продавать его. Потому что зависимость внутреннего потребителя в стране достаточно высока. Да и сейчас многие страны отказываются сотрудничать с государством под санкциями,

– заметил Марчук.

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Почему не удалось давление России

Турция заявила, что будет продолжать действие "зернового соглашения", ведь никаких нарушений не наблюдалось.

Кроме того, по словам Марчука, если снова будут какие-то провокации, то корабли с зерном будут выходить под флагом Турции, являющейся членом НАТО. Если кораблям будет угрожать опасность, то в таком случае возможно военное конвоирование.

Россия заявила о возвращении к соглашению и подчеркнула якобы заверения со стороны Украины, что та не будет осуществляться никаких атак из-за работы зернового коридора в сторону Крыма.

Однако это бред. Украина никаких заявлений не делала, и де-факто, мы их и не могли делать из-за того, что Крым – это временно оккупированная территория. Это не часть России.

– объясняет эксперт.

История "зернового соглашения"