Россия снова пыталась создать продовольственный кризис. Последние события по расторжению "зернового соглашения" имели бы роковые последствия для бедных стран мира.

Россия усиливает глобальный голод

Если страна-агрессорка снова прекратит свою деятельность в работе "зернового коридора", это усугубит глобальный голод.

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Проблемы регионов, страдающих нехваткой продовольствия, еще больше ухудшатся из-за войны, отмечают в издании The Economist:

удары России по украинской инфраструктуре могут поднять транспортные расходы с 3 – 5 до 50 долларов за тонну;

с перебоями воды и света фермеры могут и дальше сбавлять посевы;

в следующем году другим странам может не повезти с погодой и достаточными урожаями;

из-за удорожания природного газа, сокращаются производство и использование удобрений. Это может привести к уменьшению урожаев нескольких культур на объем, которым год можно кормить 240 миллионов человек;

по прогнозам, соотношение запасов и потребления у стран-экспортеров упадет до 12% в 2023 году и 11% в 2024 году.

Что будет с бедными странами-импортерами

По прогнозам, стоит ожидать, что цены не только на отдельные продукты, но и на хлеб подорожают:

увеличатся протесты по меньшей мере вдвое (уже в этом году в беднейших странах количество протестов выросло на 39%, тогда как в других только на 5%);

замедлится образование в бедных и странах со средним уровнем дохода. Как следствие, целые поколения будут менее продуктивны.

Россия не может удовлетворить потребности африканских стран

что 60% населения мира, страдающего нехваткой пищи, находятся на территории вооруженных конфликтов. Это к примеру, регион Тиграй, где власти Эфиопии подавляют движения за независимость, африканские Конгонг, Сахели, а также Афганистан, страдающие произволом боевиков.

Как отмечает 24 канала Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского агарного совета, партнеры, с которыми Украина подписывали Стамбульские соглашения, а именно "зерновое соглашение", настаивают на том, чтобы все дальше работало.

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Даже после заявления о том, что Россия якобы приостанавливает свою деятельность в "зерновом соглашении", количество кораблей, входивших в украинские порты для загрузки, не уменьшилось.

ощутимо улучшило показатели по ценовой позиции на пищевые продукты. До этого фиксировалось удорожание.

Присутствие Украины на рынках разных континентов очень высоко. И фактически нереально заменить то количество продуктов, которые Украина может поставлять миру,

– добавил Марчук.