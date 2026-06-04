Зарплата женщин меньше, чем у мужчин: что известно об оплате труда украинцев в 2026 году

В четверг, 4 июня, опубликовали размеры среднемесячной ззарплаты за І квартал 2026 года. Она составила 28 885 гривен.

Какую среднюю зарплату имеют мужчина и женщины в Украине?

Однако суммы у мужчин и женщин существенно отличались, о чем сообщает Государственная служба статистики.

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Мужчины получили 33 798 гривен в среднем.

Тогда как средняя зарплата женщин была на уровне 24 791 гривну.

Обратите внимание! Соотношение заработной платы мужчин и женщин составляет 73%.

Наибольший разрыв (именно в пользу мужчин) в среднемесячной номинальной зарплате между мужчинами и женщинами наблюдался в таких отраслях:

47,1% – искусства, спорта, развлечений и отдыха;

38,7% – финансовой и страховой деятельности;

37,8% – информации и телекоммуникаций.

Фото Госстат

То есть средняя зарплата женщин была ниже на 9 007 гривен.

Напомним, что средняя заработная плата в Украине достигла цифры в 30 356 гривен. Это произошло в марте текущего года.

Самые высокие зарплаты были зарегистрированы в Киеве и области. Это 49 381 гривны и 29 997 гривен соответственно. А лучшая оплата труда по видам экономической деятельности была в области информации и телекоммуникаций.

В то же время самые низкие зарплаты зафиксировали в Кировоградской и Черновицкой области.

В частности, минимальная зарплата составляет 8 647 гривен вместо 8 тысяч гривен (такая цифра была актуальна два года подряд). То есть за час работы человек получает 52 гривны.

Если вычислить налоги (ЕСВ, НДФЛ и военный сбор), то работник будет получать меньше. Это 6 658 гривен.