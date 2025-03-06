Словакия рассчитывает на возобновление транзита газа от Украины

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна ожидает от Украины возобновления транзита российского газа. Он добавил, что это мог бы быть символический жест благодарности.

Словакия хочет восстановления транзита

Пеллегрини сделал это заявление после саммита Славковского формата (S3), состоявшегося 5 марта, передает 24 Канал со ссылкой на Akuality.

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Он выразил поддержку премьер-министру Роберту Фицо, который настаивает на том, чтобы в выводах саммита ЕС в четверг был указан вопрос разрешения Украины на транзит газа через ее территорию в Европу. По словам Пеллегрини, это соответствует национальным интересам Словакии.

Интересно! Также он подчеркнул, что Словакия всегда стремилась к конструктивному диалогу и не выступала инициатором блокирования решений на международном уровне.

Будет ли договоренность

Пеллегрини считает, что премьер-министр Роберт Фицо пытается оказать давление. По его мнению, если Европейский Союз продолжает поддерживать Украину, то Киев мог бы сделать "жест благодарности" в ответ, возобновив транзит газа.

Президенты Чехии Петр Павел и Австрии Александер ван дер Беллен также прокомментировали ситуацию. Они согласились, что если в четверг не будет достигнута договоренность, необходимо искать альтернативное решение, которое не парализует страны.

К слову! Премьер-министр Словакии Роберт Фицо настаивает, чтобы на саммите Европейского Союза 6 марта было принято решение о возобновлении транзита российского газа через территорию Украины.