Как ветеранам получить жилье или компенсацию за него

Ветераны могут получить от государства жилье или денежную компенсацию за него. В государственном бюджете на 2024 год на обеспечение жильем ветеранов войны и членов их семей заложено почти 5,75 миллиарда гривен.

Кто может получить жилье

Стать в очередь на получение жилья имеют право ветераны, которые получили ранения, получили контузию или получили инвалидность во время боевых действий или выполнения служебных обязанностей. С момента постановки в очередь они должны получить жилье в течение двух лет.

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Жилье обеспечивается за счет местных советов или администраций при наличии финансирования.

Чтобы получить жилье, ветераны должны предоставить следующие документы:

Заявление на регистрацию в очереди на получение жилья (выдается по месту жительства исполкомом районного, городского, поселкового, сельского совета, или по месту работы, если организация имеет собственный жилой фонд);

Заявление подписывают все члены семьи, проживающие вместе;

Справка с места жительства о составе семьи и месте регистрации;

Копия документа, подтверждающего статус УБД/лица с инвалидностью из-за войны/участника боевых действий;

Копии паспорта и идентификационного кода;

В случае наличия членов семьи - справки об их регистрации на получение жилья по месту работы.

Эти документы следует подать в соответствующий орган, например, в Центр предоставления административных услуг.

Деньги вместо жилья

! Решение о регистрации на получение жилья принимается в течение 30 дней. Независимо от результата рассмотрения заявки, ветеран будет уведомлен о принятом решении.

Вместо физического помещения, ветераны могут получить денежную компенсацию.

Кто имеет на это право:

военные с инвалидностью I и II групп;

внутренне перемещенные лица;

участники боевых действий, инвалиды войны III группы;

семьи погибших или пропавших без вести.

Важным условием является пребывание на квартирном учете или, для внутренне перемещенных лиц, на учете в Единой информационной базе данных о ВПЛ по месту фактического проживания в течение года.

Как происходит оформление денежной компенсации:

Лицо подает заявление о выплате компенсации в социальную защиту или ЦНАП по месту регистрации на получение жилья;

Социальная защита в течение 10 рабочих дней оценивает представленные документы и заявление, а затем направляет соответствующее представление в комиссию для выплаты средств;

В случае изменений в имущественном состоянии, составе семьи, потери статуса или выписки с квартирного учета, социальная защита имеет 5 рабочих дней на представление рекомендаций комиссии по пересмотру решения о компенсации;

Комиссия рассматривает заявление в течение 5 рабочих дней для принятия решения о предоставлении или отказе в выплате компенсации;

После принятия решения о выплате, необходимо открыть специальный счет в "Ощадбанке";

Предоставить копию договора об открытии счета в "Ощадбанке" в социальную защиту в течение 10 дней;

Социальная защита перечисляет средства на спецсчет, информируя заявителя в течение трех рабочих дней после перевода средств.