Как ветеранам получить жилье или компенсацию за него

6 марта 2024, 12:31
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Источник:

Минветеранов

Ветераны могут получить от государства жилье или денежную компенсацию за него. В государственном бюджете на 2024 год на обеспечение жильем ветеранов войны и членов их семей заложено почти 5,75 миллиарда гривен.

Кто может получить жилье

Стать в очередь на получение жилья имеют право ветераны, которые получили ранения, получили контузию или получили инвалидность во время боевых действий или выполнения служебных обязанностей. С момента постановки в очередь они должны получить жилье в течение двух лет.

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Жилье обеспечивается за счет местных советов или администраций при наличии финансирования.

Чтобы получить жилье, ветераны должны предоставить следующие документы:

  • Заявление на регистрацию в очереди на получение жилья (выдается по месту жительства исполкомом районного, городского, поселкового, сельского совета, или по месту работы, если организация имеет собственный жилой фонд);
  • Заявление подписывают все члены семьи, проживающие вместе;
  • Справка с места жительства о составе семьи и месте регистрации;
  • Копия документа, подтверждающего статус УБД/лица с инвалидностью из-за войны/участника боевых действий;
  • Копии паспорта и идентификационного кода;
  • В случае наличия членов семьи - справки об их регистрации на получение жилья по месту работы.

Эти документы следует подать в соответствующий орган, например, в Центр предоставления административных услуг.

Важно! Решение о регистрации на получение жилья принимается в течение 30 дней. Независимо от результата рассмотрения заявки, ветеран будет уведомлен о принятом решении.

Деньги вместо жилья

Вместо физического помещения, ветераны могут получить денежную компенсацию.

Кто имеет на это право:

  • военные с инвалидностью I и II групп;
  • внутренне перемещенные лица;
  • участники боевых действий, инвалиды войны III группы;
  • семьи погибших или пропавших без вести.

Важным условием является пребывание на квартирном учете или, для внутренне перемещенных лиц, на учете в Единой информационной базе данных о ВПЛ по месту фактического проживания в течение года.

Как происходит оформление денежной компенсации:

  • Лицо подает заявление о выплате компенсации в социальную защиту или ЦНАП по месту регистрации на получение жилья;
  • Социальная защита в течение 10 рабочих дней оценивает представленные документы и заявление, а затем направляет соответствующее представление в комиссию для выплаты средств;
  • В случае изменений в имущественном состоянии, составе семьи, потери статуса или выписки с квартирного учета, социальная защита имеет 5 рабочих дней на представление рекомендаций комиссии по пересмотру решения о компенсации;
  • Комиссия рассматривает заявление в течение 5 рабочих дней для принятия решения о предоставлении или отказе в выплате компенсации;
  • После принятия решения о выплате, необходимо открыть специальный счет в "Ощадбанке";
  • Предоставить копию договора об открытии счета в "Ощадбанке" в социальную защиту в течение 10 дней;
  • Социальная защита перечисляет средства на спецсчет, информируя заявителя в течение трех рабочих дней после перевода средств.
Напомним! Для ветеранов и членов их семей упрощена процедуру назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь военные будут иметь возможность обращаться за назначением льгот с помощью своих родных.

 

Автор: Дарія Подвишенна