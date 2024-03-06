Как ветеранам получить жилье или компенсацию за него
Источник:Минветеранов
Ветераны могут получить от государства жилье или денежную компенсацию за него. В государственном бюджете на 2024 год на обеспечение жильем ветеранов войны и членов их семей заложено почти 5,75 миллиарда гривен.
Кто может получить жилье
Стать в очередь на получение жилья имеют право ветераны, которые получили ранения, получили контузию или получили инвалидность во время боевых действий или выполнения служебных обязанностей. С момента постановки в очередь они должны получить жилье в течение двух лет.
Читайте также Досрочный выход на пенсию: кому из украинцев доступна такая опция
Жилье обеспечивается за счет местных советов или администраций при наличии финансирования.
Чтобы получить жилье, ветераны должны предоставить следующие документы:
- Заявление на регистрацию в очереди на получение жилья (выдается по месту жительства исполкомом районного, городского, поселкового, сельского совета, или по месту работы, если организация имеет собственный жилой фонд);
- Заявление подписывают все члены семьи, проживающие вместе;
- Справка с места жительства о составе семьи и месте регистрации;
- Копия документа, подтверждающего статус УБД/лица с инвалидностью из-за войны/участника боевых действий;
- Копии паспорта и идентификационного кода;
- В случае наличия членов семьи - справки об их регистрации на получение жилья по месту работы.
Эти документы следует подать в соответствующий орган, например, в Центр предоставления административных услуг.Важно! Решение о регистрации на получение жилья принимается в течение 30 дней. Независимо от результата рассмотрения заявки, ветеран будет уведомлен о принятом решении.
Деньги вместо жилья
Вместо физического помещения, ветераны могут получить денежную компенсацию.
Кто имеет на это право:
- военные с инвалидностью I и II групп;
- внутренне перемещенные лица;
- участники боевых действий, инвалиды войны III группы;
- семьи погибших или пропавших без вести.
Важным условием является пребывание на квартирном учете или, для внутренне перемещенных лиц, на учете в Единой информационной базе данных о ВПЛ по месту фактического проживания в течение года.
Как происходит оформление денежной компенсации:
- Лицо подает заявление о выплате компенсации в социальную защиту или ЦНАП по месту регистрации на получение жилья;
- Социальная защита в течение 10 рабочих дней оценивает представленные документы и заявление, а затем направляет соответствующее представление в комиссию для выплаты средств;
- В случае изменений в имущественном состоянии, составе семьи, потери статуса или выписки с квартирного учета, социальная защита имеет 5 рабочих дней на представление рекомендаций комиссии по пересмотру решения о компенсации;
- Комиссия рассматривает заявление в течение 5 рабочих дней для принятия решения о предоставлении или отказе в выплате компенсации;
- После принятия решения о выплате, необходимо открыть специальный счет в "Ощадбанке";
- Предоставить копию договора об открытии счета в "Ощадбанке" в социальную защиту в течение 10 дней;
- Социальная защита перечисляет средства на спецсчет, информируя заявителя в течение трех рабочих дней после перевода средств.