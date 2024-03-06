Хто може отримати житло

Стати в чергу на отримання житла мають право ветерани, які зазнали поранень, отримали контузію або набули інвалідності під час бойових дій або виконання службових обов'язків. З моменту постановки в чергу вони мають отримати житло впродовж двох років.

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Житло забезпечується коштом місцевих рад чи адміністрацій за наявності фінансування.

Щоб отримати житло, ветерани мають надати наступні документи:

Заява на реєстрацію у черзі на отримання житла (видається за місцем проживання виконкомом районної, міської, селищної, сільської ради, або за місцем роботи, якщо організація має власний житловий фонд);

Заяву підписують всі члени сім'ї, що проживають разом;

Довідка з місця проживання про склад сім'ї та місце реєстрації;

Копія документа, що підтверджує статус УБД/особи з інвалідністю через війну/учасника бойових дій;

Копії паспорта та ідентифікаційного коду;

У випадку наявності членів сім'ї — довідки про їхню реєстрацію на отримання житла за місцем роботи.

Ці документи слід подати до відповідного органу, наприклад, до Центру надання адміністративних послуг.

Важливо! Рішення про реєстрацію на отримання житла приймається протягом 30 днів. Незалежно від результату розгляду заявки, ветеран буде повідомлений про ухвалене рішення.

Гроші замість житла

Замість фізичного помешкання, ветерани можуть отримати грошову компенсацію.

Хто має на це право:

військові з інвалідністю I та II груп;

внутрішньо переміщені особи;

учасники бойових дій, інваліди війни III групи;

сім'ї загиблих або зниклих безвісти.

Важливою умовою є перебування на квартирному обліку або, для внутрішньо переміщених осіб, на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО за місцем фактичного проживання протягом року.

Як відбувається оформлення грошової компенсації:

Особа подає заяву про виплату компенсації до соціального захисту або ЦНАП за місцем реєстрації на отримання житла;

Соціальний захист протягом 10 робочих днів оцінює подані документи та заяву, а потім направляє відповідне подання до комісії для виплати коштів;

У разі змін у майновому стані, складі сім'ї, втрати статусу чи виписки з квартирного обліку, соціальний захист має 5 робочих днів на подання рекомендацій комісії щодо перегляду рішення про компенсацію;

Комісія розглядає заяву протягом 5 робочих днів для прийняття рішення про надання або відмову у виплаті компенсації;

Після ухвалення рішення про виплату, необхідно відкрити спеціальний рахунок в "Ощадбанку";

Надати копію договору про відкриття рахунку у "Ощадбанку" до соціального захисту протягом 10 днів;

Соціальний захист перераховує кошти на спецрахунок, інформуючи заявника протягом трьох робочих днів після переказу коштів.

Нагадаємо! Для ветеранів і членів їх сімей спрощено процедуру призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Тепер військові матимуть можливість звертатися за призначенням пільг за допомогою своїх рідних.