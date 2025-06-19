Недополученная субсидия: как и кто может ее оформить
- Недополученную жилищную субсидию в случае смерти получателя может получить другой член домохозяйства, обратившись в ПФУ в течение трех месяцев.
- Субсидии автоматически назначаются на новый период, если не изменились данные об имущественном состоянии, состав домохозяйства и отсутствует задолженность
Жилищная субсидия может не поступить получателю в случае его смерти. Однако недополученные средства может получить другой член домохозяйства.
Как оформить недополученную субсидию
В связи со смертью получателя жилищной субсидии суммы назначенной, но не выплаченной субсидии выплачиваются одному из членов домохозяйства, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Лицо имеет право обратиться с соответствующим заявлением в течение трех месяцев после смерти получателя в органы Пенсионного фонда. Какие документы иметь с собой:
- свидетельство о смерти получателя субсидии;
- документы удостоверяющие личность заявителя;
- и реквизиты банковского счета заявителя.
Выплата по наследованию сумм назначенной, но не выплаченной субсидии в связи со смертью получателя жилищной субсидии законодательством не предусмотрена.
Жилищная субсидия
Субсидии рассчитываются на неотапливаемый сезон – с 1 мая до 30 сентября, и на отопительный сезон – с 1 октября до 30 апреля.
Украинцам, которые получали жилищную субсидию в предыдущем периоде, выплату назначат автоматически. Это произойдет при условии, если не изменились данные об имущественном состоянии и составе домохозяйства, отсутствует задолженность по оплате коммуналки.
В то же время некоторым категориям граждан субсидию на новый период назначат по их обращению с новым заявлением и декларацией о доходах и расходах. По личному обращению жилищная субсидия на следующий период назначается, в частности, если:
- в составе домохозяйства есть ВПЛ;
- члены домохозяйства платят коммуналку, проживая в арендованном жилье;
- количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
- член домохозяйства обращается за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
Подать документы на назначение жилищной субсидии в органы ПФУ можно в один из выбранных способов:
- Обратиться в выбранный сервисный центр ПФУ;
- Отправить по почте на адрес органа ПФУ;
- онлайн – через веб-портал электронных услуг ПФУ.
Также документы можно подать через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины, ЦНАП и через Дію.