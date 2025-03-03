Завершение "Зимней еПоддержки": на что больше всего потратили средств украинцы

Подача заявок на получение средств в рамках программы "Зимняя еПоддержка" продолжалась до 28 февраля 2025 года. Более 14,4 миллиона граждан Украины успешно воспользовались средствами от государства.

На что украинцы потратили полученные средства

Более 12 миллионов граждан получили помощь от государства по прямому заявлению в "Дие", 577 тысяч выбрали банки-партнеры, остальные лица выбрали для получения тысячи "Укрпочту". К самым популярным категориям расходов отнесены коммуникационные и коммунальные услуги (57%), передает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики Украины.

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Приведены приблизительные суммы расходов:

Коммунальные услуги - 4,9 миллиарда гривен

Телекоммуникации, в частности, мобильная связь - 1,9 миллиарда гривен

Заведения питания - 443 миллиона гривен

Лекарства - 237 миллионов гривен

Компьютерные сети и информационные услуги - 234 миллиона гривен

Благотворительность, в частности донаты на ВСУ - 202 миллиона гривен

Книги и другая печатная продукция - 178 миллионов гривен

Железнодорожные и автобусные пассажирские перевозки, общественный транспорт - 120 миллионов гривен

Театры и кинотеатры - 80 миллионов гривен

Почтовые услуги - 61 миллион гривен

Стоит заметить! По данным Минсоцполитики более 1,7 миллиона гривен получили пенсионеры, люди с инвалидностью и жители с прифронтовых территорий.