В Украине стартовала "Зимняя поддержка": Зеленский рассказал, куда можно потратить деньги

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 15 ноября в Украине стартовала программа "Зимняя поддержка". Он отметил, что за первые 2 часа поступило около полумиллиона заявок на выплату тысячи гривен.

Средства можно будет потратить до июня 2026 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Смотрите также Зеленский сказал, когда украинцам поступит тысяча гривен

Что сказал Зеленский о "Зимней поддержке"?

По словам президента, тысячу гривен от государства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, лекарств, украинских продуктов или книг. Также можно будет задонатить эти деньги волонтерам и фондам, которые поддерживают украинскую армию.

Для получения выплаты необходимо оформить заявку через Дию или Укрпочту до 24 декабря. Деньги должны поступить через 10 дней после оформления заявки.

Средства на программу есть, и в прошлом году более 14 миллионов украинцев воспользовались зимней поддержкой, поэтому в этом году ожидаем тоже масштабную пользу от программы,

– добавил Зеленский.

"Зимняя поддержка" для украинцев: коротко о главном