В Украине стартовала "Зимняя поддержка": Зеленский рассказал, куда можно потратить деньги
- Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске программы "Зимняя поддержка", где за первые 2 часа поступило пол миллиона заявок на выплату тысячи гривен.
- Деньги можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, украинские продукты, книги или пожертвовать волонтерам и фондам, которые поддерживают украинскую армию.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что 15 ноября в Украине стартовала программа "Зимняя поддержка". Он отметил, что за первые 2 часа поступило около полумиллиона заявок на выплату тысячи гривен.
Средства можно будет потратить до июня 2026 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Что сказал Зеленский о "Зимней поддержке"?
По словам президента, тысячу гривен от государства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, лекарств, украинских продуктов или книг. Также можно будет задонатить эти деньги волонтерам и фондам, которые поддерживают украинскую армию.
Для получения выплаты необходимо оформить заявку через Дию или Укрпочту до 24 декабря. Деньги должны поступить через 10 дней после оформления заявки.
Средства на программу есть, и в прошлом году более 14 миллионов украинцев воспользовались зимней поддержкой, поэтому в этом году ожидаем тоже масштабную пользу от программы,
– добавил Зеленский.
"Зимняя поддержка" для украинцев: коротко о главном
Правительство Украины вводит программу "Зимняя поддержка", которая включает различные формы помощи гражданам, такие как выплата 6 500 гривен для уязвимых категорий, бесплатные путешествия по железной дороге, фиксированные тарифы на энергоносители и жилищные субсидии.
Получить выплату этой зимой могут 11 миллионов украинцев. "Зимняя тысяча" будет доступна для всех граждан Украины независимо от возраста. Прежде всего она предназначена для семей с детьми разных категорий, одиноких пенсионеров и внутренне перемещенных лиц.