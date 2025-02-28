Злотый стремительно полез вниз перед выходными

Курс злотого в банках и обменниках резко снизился, хотя НБУ почти не изменил официальную стоимость валюты по сравнению со вчерашним днем. Где выгоднее всего приобрести или обменять польский злотый, читайте дальше.

Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 28 февраля официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10, 53 гривны (+1 копейка от 27 февраля ), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Курс злотого в банках и обменниках.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10, 10 гривны (-10 копеек) и продажа– 10, 60 гривны (-10 копеек).

со ссылкой "Минфин", покупка злотого составляет в среднем 10, 10 гривны (-10 копеек) и продажа– 10, 60 гривны (-10 копеек). В то же время обменники покупают злотые по 10, 42 гривны (-5 копеек), а продают– уже по 10, 55 гривны (-4 копейки).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1053 гривны. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше– около 1055 гривен в обменниках и 1060 гривен в банках.

В то же время, обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках., чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1042 гривны, тогда как на межбанке эта сумма составит всего 1010 гривен.

Впрочем, окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в которой вы производите валютную операцию.