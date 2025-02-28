Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 28 лютого офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,53 гривні (+1 копійка від 27 лютого), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злотого в банках і обмінниках.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,10 гривні (-10 копійок) та продаж – 10,60 гривні (-10 копійок).

з посиланням "Мінфін", купівля злотого становить у середньому 10,10 гривні (-10 копійок) та продаж – 10,60 гривні (-10 копійок). Водночас обмінники купують злоті по 10,42 гривні (-5 копійок), а продають – уже по 10,55 гривні (-4 копійки).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 053 гривні. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 055 гривень в обмінниках та 1 060 гривень у банках.

Водночас обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 042 гривні, тоді як на міжбанку ця сума становитиме лише 1 010 гривень.

Втім, остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.