Санкції проти Китаю: Трамп може зняти деякі обмеження

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість послаблення санкцій проти Китаю. А саме – проти китайських нафтових компаній, які купують нафту в Ірану.

Що відомо про рішення Трампа щодо санкцій проти Китаю?

Китай є найбільшим покупцем іранської нафти, про що пише Reuters 16 травня.

Я не прошу жодних послуг, бо коли просиш послуг, потрібно надавати їх у відповідь,

– сказав Трамп у відповідь на запитання журналіста на борту літака Air Force One.

Як пише Reuters, Сі Цзіньпін – лідер Китаю – не коментував свої переговори з Трампом щодо Ірану. Хоча Міністерство закордонних справ Китаю висловило занепокоєння війною в Ірані, назвавши її конфліктом, "який ніколи не мав би статися і який немає підстав продовжувати".

Скасування санкцій стало би поступкою Пекіну, про що зазначає Bloomberg.

Санкції стали ще одним джерелом напруження напередодні візиту президента США після того, як Китай наказав компаніям не дотримуватися цих обмежень,

– йдеться у матеріалі.

Слід нагадати, що США запровадили санкції проти китайських нафтопереробних компаній, пов’язаних із торгівлею іранською нафтою, упродовж останніх тижнів у межах своєї військової та економічної кампанії проти Ірану. А Китай давно є найбільшим покупцем іранської нафти.

Ще у квітні адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила, що запроваджує економічні санкції проти великого нафтопереробного заводу в Китаї та приблизно 40 судноплавних компаній і танкерів, які беруть участь у транспортуванні іранської нафти. Про це йшлося у матеріалі AP.

Санкції, які відрізають компанії від фінансової системи США та карають будь-кого, хто веде з ними бізнес, вводяться за кілька тижнів до зустрічі президента Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Китаї, – писали у тексті.

Серед компаній, на які поширюються санкції, – це нафтопереробний об’єкт Hengli Petrochemical у портовому місті Далянь, який має потужність переробки приблизно 400 тисяч барелів сирої нафти на день, що робить його одним із найбільших незалежних НПЗ у Китаї.

Що ще відомо про санкції США?

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) у травні запровадило санкції проти 10 осіб та компаній, які допомагали Ірану закуповувати зброю та сировину для виробництва дронів та балістичних ракет. У список потрапили компанії та особи з Китаю, Білорусі тощо.

Санкції США застосовані, зокрема, щодо китайської фірми Yushita Shanghai International Trade Co Ltd. Згідно з інформацією, вона виступала посередником для іранського Центру прогресу та розвитку (CDPI).

Водночас китайський уряд наказав компаніям не забезпечувати виконання санкцій щодо 5 національних НПЗ. У Міністерстві торгівлі Китаю заявили, що санкції Сполучених Штатів незаконно обмежили торгівлю Китаю з третіми країнами. Також у заяві йдеться, що санкції порушують міжнародні норми.

Експерт Іван Ус у коментарі для 24 Каналу розповів, що основна тема цих перемовин між президентами країн – це яке майбутнє буде в архітектури світової торгівлі. Наприклад, чи продовжуватись лібералізація, чи все ж таки будуть певні винятки.