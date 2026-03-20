Вже не вперше: Сербія виграла ще часу для найбільшого НПЗ, що належить Росії

Сербія забезпечила собі ще одну відстрочку санкцій США для нафтової компанії NIS, яка належить росіянам. Міністерство фінансів США продовжило дію дозволу для роботи підприємства до 17 квітня.

Навіщо Сербії відтерміновувати санкції?

Про це повідомила міністерка енергетики Сербії Дубравка Джедович, пише Reuters.

Відтермінування американських санкцій дає Белграду більше часу для імпорту сирої нафти, що особливо важливо зараз на тлі війни в Ірані.

Продовження ліцензії майже на місяць є особливо важливим зараз, коли ціни на нафту щодня зростають,

– зазначила Джедович.

Річ у тім, що компанія NIS управляє єдиним нафтопереробним заводом у Сербії. Цей НПЗ, розташований у місті Панчево, неподалік Белграда. Наразі він є найбільшим постачальником та продавцем пального в усій країні.

Чому США наклали санкції на NIS?

Однак проблема в тому, що компанія NIS належить у більшості російським власникам:

Російський "Газпром" має у власності близько 44,9% акцій.

Ще приблизно 11,3% акцій належать "Газпромнєфті",

Натомість уряд Сербії володіє лише 29,9% акцій NIS. Решта належить дрібним акціонерам і працівникам компанії.

Через це у жовтні 2025 року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC США) запровадило санкції проти NIS у рамках ширших санкцій проти енергетичного сектору Росії.

Після цього єдиний НПЗ Сербії, який забезпечує понад 80% внутрішнього ринку країни, змушений був зупинити свою роботу, пише Barron's.

Однак США зробили тимчасовий виняток із санкцій для Сербії. У грудні Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) надало NIS час до 24 березня для переговорів про продаж часток, які належать російським компаніям.

Важливо! У січні 2026 року угорська енергетична компанія MOL повідомила, що підписала угоду з російськими компаніями про купівлю їхніх часток у NIS. Тоді ж зазначалося, що міноритарним акціонером сербського підприємства стане компанія ADNOC з ОАЕ.

Що треба знати про енергопостачання Сербії?