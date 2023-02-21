Непохитна у підтримці: ЄС продовжив санкції проти Росії ще на рік

У Європі продовжили санкції проти Росії за незаконне визнання тимчасово окупованих територій України, так званих "ЛДНР". Також, у жовтні 2022 року ці санкції розширили після анексії Херсонської та Запорізької областей.

Продовжені санкції за анексію українських територій Росією

Рада Європейського Союзу продовжує засуджувати незаконну анексію українських територій Росією. Відповідно до цього, були продовжені санкції щодо країни-агресорки до 24 лютого 2023 року.

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що мова йде про санкції, які були запроваджені 23 лютого 2022 року на визнання Росією так званих "ЛДНР". У жовтні до санкцій додалися незаконно визнані Росією Херсонська та Запорізька області України.

Союз залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і прихильний до повної реалізації політики невизнання щодо незаконної російської анексії,

– йдеться в рішенні.

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