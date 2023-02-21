Продовжені санкції за анексію українських територій Росією
Рада Європейського Союзу продовжує засуджувати незаконну анексію українських територій Росією. Відповідно до цього, були продовжені санкції щодо країни-агресорки до 24 лютого 2023 року.
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Союз залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і прихильний до повної реалізації політики невизнання щодо незаконної російської анексії,
– йдеться в рішенні.
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Європа заплатила Росії шалену суму грошей
З початку повномасштабного вторгнення Євросоюз купив у Росії енергоносіїв на майже 140 мільярдів євро. Про це свідчать дані CREA.
- Якщо порівняти цю суму з обсягами допомоги Україні, то за підрахунками Kiel Institute ЄС пообіцяв надати лише 51,8 мільярда євро.
- Однак з 5 грудня 2022 року ЄС відмовився від морських постачань нафти, а з 5 лютого цього року – від нафтопродуктів. Крім того, країни G7 і ЄС встановили обмеження в 60 доларів на вартість нафти, яку агресорка продає третім країнам.
- До слова, Німеччина вже повністю відмовилася від імпорту всіх російських енергоносіїв.