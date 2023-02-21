Продовжені санкції за анексію українських територій Росією

Рада Європейського Союзу продовжує засуджувати незаконну анексію українських територій Росією. Відповідно до цього, були продовжені санкції щодо країни-агресорки до 24 лютого 2023 року.

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Зверніть увагу, що мова йде про санкції, які були запроваджені 23 лютого 2022 року на визнання Росією так званих "ЛДНР". У жовтні до санкцій додалися незаконно визнані Росією Херсонська та Запорізька області України.

Союз залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і прихильний до повної реалізації політики невизнання щодо незаконної російської анексії,

– йдеться в рішенні.

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