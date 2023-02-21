Продлены санкции за аннексию украинских территорий Россией

Совет Европейского Союза продолжает осуждать незаконную аннексию украинских территорий Россией. Согласно этому, были продлены санкции в отношении страны-агрессорки до 24 февраля 2023 года.

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Обратите внимание, что речь идет о санкциях, введенных 23 февраля 2022 года на признание Россией так называемых "ЛДНР". В октябре к санкциям добавились незаконно признанные Россией Херсонская и Запорожская области Украины.

Союз остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и привержен полной реализации политики непризнания незаконной российской аннексии,

– говорится в решении.

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