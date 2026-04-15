Санкції діють: Росія тоне в економічних проблемах
- Санкції проти Росії завдали Кремлю економічних втрат, змусивши витратити 130 мільярдів доларів на обхід санкцій та закупівлю заборонених товарів.
- Експорт ключових російських товарів, таких як залізна руда, чорні метали та деревина, суттєво знизився.
Служба безпеки Латвії розкрила внутрішні розрахунки російських державних установ. Західні санкції вже завдали та продовжують завдавати економіці колосальних втрат
Що відбувається у Росії на тлі впровадження західних санкцій?
І це попри гучні публічні заяви Кремля про адаптацію країни до обмежень, про що зазначила Служба зовнішньої розвідки України.
З 2022 по 2025 роки Росія вимушено витратила додаткові 130 мільярдів доларів – близько 32,5 мільярдів доларів щорічно – на обхід санкцій та закупівлю заборонених західних товарів. Раніше ж росіяни могли придбати їх дешевше та безпосередньо на Заході
За внутрішніми прогнозами російських інститутів, до 2030 року втрати від обмежень сягнуть щонайменше ще 136 мільярдів доларів.
Але не варто забувати й загальне скорочення зовнішньої торгівлі. Через сукупність ризиків вона може скласти 175,5 мільярдів доларів.
Латвійська розвідка підкреслює: ці цифри сильно занижені й надто оптимістичні,
– пише СЗР України.
Реальний вплив санкцій може бути значно більшим. І це з урахуванням непрямих наслідків:
- зростання логістичних витрат;
- падіння рентабельності компаній;
- втрати бюджетних надходжень тощо.
Лише в енергетичному секторі потенційні втрати за п’ять років оцінюються в 216,5 мільярдів доларів, якщо ЄС запровадить повне ембарго, а Китай, Індія та Туреччина скоротять закупівлі російської нафти й газу,
– наголосили у розвідці.
Експорт ключових товарів вже обвалюється. Наприклад, залізна руда впала на 40% (з 28 мільйонів тонн у 2021 році до значно нижчих обсягів). Чорні метали знизились на 20%. Хімічна продукція – мінус 35%. Деревина та целюлоза постраждали найбільше – мінус 50 %.
Важливо! І відновити ці ринки протягом наступних п’яти років не вдасться. І про це заявляються навіть самі російські експерти.
Ще раніше у СЗРУ повідомляли, що російська металургія наразі потерпає від міжнародних санкцій. Модернізацію заморожено, попит впав, а собівартість виробництва зросла. Зокрема від цього страждає й просте населення.
Крім того, "болісним" став розрив торгівлі з Європейським Союзом, який коштував Кремлю близько 70 мільярдів доларів. Вторинні санкції змушують уникати Москву навіть країни Глобального Півдня: Китай, Індія та Туреччина не хочуть потрапити під удари й уникають масштабного переорієнтування торгівлі.
Таким чином, санкції проти Росії обмежують фінансові та технологічні можливості Кремля підривають можливість фінансувати війну в Україні та переозброєння.
Зверніть увагу! Будь-яке пом’якшення санкцій прискорить ремілітаризацію країну-агресорку та посилить підтримку антизахідних режимів.
Що ще слід знати про санкції проти Росії?
- Наприкінці березня Кая Каллас зазначила, що ще не може повідомити гарні новини щодо 20-го пакету санкцій. Але запевнила, що Європа працює над цим питанням.
- Водночас після виборів в Угорщини представник Кіпру заявив, що наразі може змінитися ситуація щодо кредиту для України на суму 90 мільярдів євро. Також ЄС тепер може запровадити й 20-й пакет санкцій проти Росії.