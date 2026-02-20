Тиск зростає: Нова Зеландія завдала болючого удару по гаманцю Путіна

Нова Зеландія посилює тиск на Росію за вторгнення в Україну. Уряд країни у п'ятницю, 20 лютого, розширив санкції проти країни-агресорки, зокрема, щодо російської нафти.

Які санкції запровадила Нова Зеландія?

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Нової Зеландії.

У "чорний список" додали десятки громадян Росії та нафтових танкерів.

Санкції запровадили:

проти 23 громадян і 13 підприємств із Росії та Ірану;

ще проти 100 суден "тіньового флоту" Москви.

Зокрема, до санкційного списку країни потрапили:

очільники російської криптовалютної біржі Garantex;

кілька росіян, які працюють у розвідці Росії;

троє громадян Ірану, які входять до складу правління ключової компанії із виробництва дронів Qods Avi.

Також Нова Зеландія знизила цінову "стелю" на нафту російського походження, яка транспортується морем, з 47,60 до 44,10 долара США.

Важливо! Таким чином, Нова Зеландія скоординувала свої нафтові санкції з Євросоюзом. Раніше цього року ЄС переглянув цінову "стелю" на російську нафту. З 1 лютого 2026 року гранична ціна на сировину складає 44,1 долара за барель, зазначається в указі Єврокомісії.

Хто ще тисне на Росію санкціями?

Також президент США Дональд Трамп продовжив запроваджені раніше санкції проти Росії через війну в Україні.

Мова йде про обмеження, які Сполучені Штати увели у кілька етапів:

у вересні 2018 року через окупацію Криму;

та в лютому 2022 року після "визнання" Москвою так званих ДНР і ЛНР.

Російська агресія продовжує становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США,

– йдеться в указі Білого дому

Тому США продовжили дію антиросійських санкцій.

Зауважте! Попередні санкції спливали 6 березня 2026 року. Новий указ продовжив їхню дію ще на один рік.

Які санкції ввела Нова Зеландія раніше?