Європа посилює тиск: росіянам масово блокують картки через санкції
- Платіжна система Wise блокує картки росіян і білорусів, які не підтвердили посвідку на проживання або громадянство в Європі, через 19-й пакет санкцій проти Росії.
- Revolut також почав закривати рахунки росіян без європейської посвідки на проживання або громадянства, пояснюючи це дотриманням санкційного законодавства.
У Європі посилюють обмеження для росіян через запровадження 19-го пакета санкцій проти Москви. Платіжна система Wise із Великої Британії розпочала блокувати картки громадян Росії, а також Білорусі.
Кому блокують картки?
Під бан потрапили росіяни та білоруси, які не підтвердили наявність посвідки на проживання або громадянства у країнах Європейської економічної зони чи Швейцарії, передає 24 Канал з посиланням на повідомлення компанії.
Британська платіжна система блокує їм як фізичні, так і віртуальні картки.
Ми повідомили про цю зміну всіх користувачів, яких це стосується. Якщо ви отримали електронний лист, будь ласка, надішліть відповідь до 30 січня 2026 року,
– додали в компанії.
Разом з тим Wise вимагає додати до листа:
- паспорт;
- документ, який підтвердить громадянство однієї з країн Європейської економічної зони (ЄЕЗ);
- посвідку на проживання в Європі;
- візовий документ, який засвідчує статус тимчасового чи постійного резидента у ЄЕЗ чи Швейцарії.
Доки платіжна система не перевірить надіслані документи, клієнти не зможуть розраховуватися її картками у звичайних та онлайн-магазинах, оплачувати підписки та знімати з них готівку в банкоматах.
У Wise говорять, що обмеження пов'язані із 19-м пакетом санкцій проти Росії.
Нова постанова забороняє пряме або опосередковане надання платіжних послуг громадянам Росії та Білорусі, фізичним особам, що проживають у Росії, а також юридичним особам, організаціям чи органам, зареєстрованим у Росії,
– йдеться у повідомленні компанії.
Хто ще обмежує рахунки росіян?
Місяць тому закривати рахунки росіян розпочав і найбільший у Європі онлайн-банк – Revolut. Обмеження торкнулися громадян Росії, які не мають тимчасової посвідки на проживання або громадянства країни ЄС, пише Радіо Свобода.
Раніше в Revolut могли відкривати рахунки росіяни, які мали:
- європейську посвідку на проживання;
- або довгострокову національну візу категорії D.
Однак тепер клієнти, які відкривали рахунки за візою категорії D, обслуговуватися не будуть, якщо не засвідчать тимчасове проживання чи громадянство Європи. Договори з ними будуть розірвані наприкінці року.
Починаючи з 31 грудня 2025 року, таким клієнтам заборонять
- поповнювати рахунок;
- розраховуватись карткою;
- знімати готівку в банкоматах;
- здійснювати перекази на інші рахунки Revolut.
Варто дати! У Revolut обмеження теж пояснюють дотриманням санкційного законодавства.
Що відомо про 19-й пакет санкцій ЄС?
Європейський Союз затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії 23 жовтня. Нові обмеження спрямовані на те, щоб обмежити можливості Москви уникати вже існуючих обмежень та посилити тиск на економіку країни.
Зокрема, пакет забороняє імпорт скрапленого природного газу на ринки ЄС з січня 2027 року, проведення транзакцій для компаній "Роснефть" та "Газпромнефть, а також використання 118 суден "тіньового флоту" для обходу нафтових обмежень.
Крім того, запровадили посилений контроль за трейдерами, а також уперше санкції стосувалися криптоплатформ та криптовалютних транзакцій, які Росія могла використовувати для обходу обмежень. Обмеження торкнулися також банків у Росії та третіх країнах, які сприяють обходу санкцій.