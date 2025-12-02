Європа посилює тиск: росіянам масово блокують картки через санкції

У Європі посилюють обмеження для росіян через запровадження 19-го пакета санкцій проти Москви. Платіжна система Wise із Великої Британії розпочала блокувати картки громадян Росії, а також Білорусі.

Кому блокують картки?

Під бан потрапили росіяни та білоруси, які не підтвердили наявність посвідки на проживання або громадянства у країнах Європейської економічної зони чи Швейцарії, передає 24 Канал з посиланням на повідомлення компанії.

Британська платіжна система блокує їм як фізичні, так і віртуальні картки.

Ми повідомили про цю зміну всіх користувачів, яких це стосується. Якщо ви отримали електронний лист, будь ласка, надішліть відповідь до 30 січня 2026 року,

– додали в компанії.

Разом з тим Wise вимагає додати до листа:

паспорт;

документ, який підтвердить громадянство однієї з країн Європейської економічної зони (ЄЕЗ);

посвідку на проживання в Європі;

візовий документ, який засвідчує статус тимчасового чи постійного резидента у ЄЕЗ чи Швейцарії.

Доки платіжна система не перевірить надіслані документи, клієнти не зможуть розраховуватися її картками у звичайних та онлайн-магазинах, оплачувати підписки та знімати з них готівку в банкоматах.

У Wise говорять, що обмеження пов'язані із 19-м пакетом санкцій проти Росії.

Нова постанова забороняє пряме або опосередковане надання платіжних послуг громадянам Росії та Білорусі, фізичним особам, що проживають у Росії, а також юридичним особам, організаціям чи органам, зареєстрованим у Росії,

– йдеться у повідомленні компанії.

Хто ще обмежує рахунки росіян?

Місяць тому закривати рахунки росіян розпочав і найбільший у Європі онлайн-банк – Revolut. Обмеження торкнулися громадян Росії, які не мають тимчасової посвідки на проживання або громадянства країни ЄС, пише Радіо Свобода.

Раніше в Revolut могли відкривати рахунки росіяни, які мали:

європейську посвідку на проживання;

або довгострокову національну візу категорії D.

Однак тепер клієнти, які відкривали рахунки за візою категорії D, обслуговуватися не будуть, якщо не засвідчать тимчасове проживання чи громадянство Європи. Договори з ними будуть розірвані наприкінці року.

Починаючи з 31 грудня 2025 року, таким клієнтам заборонять

поповнювати рахунок;

розраховуватись карткою;

знімати готівку в банкоматах;

здійснювати перекази на інші рахунки Revolut.

Варто дати! У Revolut обмеження теж пояснюють дотриманням санкційного законодавства.

Що відомо про 19-й пакет санкцій ЄС?