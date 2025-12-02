Укр Рус
2 грудня, 14:11
Європа посилює тиск: росіянам масово блокують картки через санкції

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Платіжна система Wise блокує картки росіян і білорусів, які не підтвердили посвідку на проживання або громадянство в Європі, через 19-й пакет санкцій проти Росії.
  • Revolut також почав закривати рахунки росіян без європейської посвідки на проживання або громадянства, пояснюючи це дотриманням санкційного законодавства.

У Європі посилюють обмеження для росіян через запровадження 19-го пакета санкцій проти Москви. Платіжна система Wise із Великої Британії розпочала блокувати картки громадян Росії, а також Білорусі.

Кому блокують картки? 

Під бан потрапили росіяни та білоруси, які не підтвердили наявність посвідки на проживання або громадянства у країнах Європейської економічної зони чи Швейцарії, передає 24 Канал з посиланням на повідомлення компанії

Британська платіжна система блокує їм як фізичні, так і віртуальні картки. 

Ми повідомили про цю зміну всіх користувачів, яких це стосується. Якщо ви отримали електронний лист, будь ласка, надішліть відповідь до 30 січня 2026 року, 
– додали в компанії. 

Разом з тим Wise вимагає додати до листа:

  • паспорт;
  • документ, який підтвердить громадянство однієї з країн Європейської економічної зони (ЄЕЗ);
  • посвідку на проживання в Європі;
  • візовий документ, який засвідчує статус тимчасового чи постійного резидента у ЄЕЗ чи Швейцарії.

Доки платіжна система не перевірить надіслані документи, клієнти не зможуть розраховуватися її картками у звичайних та онлайн-магазинах, оплачувати підписки та знімати з них готівку в банкоматах. 

У Wise говорять, що обмеження пов'язані із 19-м пакетом санкцій проти Росії. 

Нова постанова забороняє пряме або опосередковане надання платіжних послуг громадянам Росії та Білорусі, фізичним особам, що проживають у Росії, а також юридичним особам, організаціям чи органам, зареєстрованим у Росії, 
– йдеться у повідомленні компанії. 

Хто ще обмежує рахунки росіян? 

Місяць тому закривати рахунки росіян розпочав і найбільший у Європі онлайн-банк – Revolut. Обмеження торкнулися громадян Росії, які не мають тимчасової посвідки на проживання або громадянства країни ЄС, пише Радіо Свобода.

Раніше в Revolut могли відкривати рахунки росіяни, які мали:

  • європейську посвідку на проживання;
  • або довгострокову національну візу категорії D.

Однак тепер клієнти, які відкривали рахунки за візою категорії D, обслуговуватися не будуть, якщо не засвідчать тимчасове проживання чи громадянство Європи. Договори з ними будуть розірвані наприкінці року.

Починаючи з 31 грудня 2025 року, таким клієнтам заборонять

  • поповнювати рахунок;
  • розраховуватись карткою;
  • знімати готівку в банкоматах;
  • здійснювати перекази на інші рахунки Revolut.

Що відомо про 19-й пакет санкцій ЄС?

  • Європейський Союз затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії 23 жовтня. Нові обмеження спрямовані на те, щоб обмежити можливості Москви уникати вже існуючих обмежень та посилити тиск на економіку країни.

  • Зокрема, пакет забороняє імпорт скрапленого природного газу на ринки ЄС з січня 2027 року, проведення транзакцій для компаній "Роснефть" та "Газпромнефть, а також використання 118 суден "тіньового флоту" для обходу нафтових обмежень. 

  • Крім того, запровадили посилений контроль за трейдерами, а також уперше санкції стосувалися криптоплатформ та криптовалютних транзакцій, які Росія могла використовувати для обходу обмежень. Обмеження торкнулися також банків у Росії та третіх країнах, які сприяють обходу санкцій.