У Кремлі заявляють, нібито російська економіка успішно адаптувалася до західних санкцій, запроваджених за вторгнення в Україну. Однак підрахунки показують, що втрати Росії сягають сотень мільярдів.

Як санкції б'ють по Росії?

Про це розповідає латвійське Бюро захисту Конституції (SAB) у своєму звіті "Західні санкції завдають значних втрат економіці Росії".

За підрахунками російських установ, у період з 2022 до 2025 рок Москва була вимушена додатково витратити приблизно 130 мільярдів доларів, щоб закупити підсанкційні західні товари.

Прогнози на майбутнє теж невтішні – до 2030 року втрати країни через санкції можуть сягнути щонайменше 136 мільярдів доларів.

Згідно зі звітом, від обмежень вже постраждали головні галузі російської економіки. Експорт сировини обвалився порівняно з довоєнними показниками:

залізної руди на 40%;

хімічної продукції – на 35%;

чорних металів – на 20%;

а деревини та целюлози – на цілих 50%.

Аналітики відзначають, що Росія втратила західні ринки, а от замінити їх повноцінно іншими напрямками так і не спромоглася. Прогнози показують, що компенсувати ці втрати Кремль не зможе мінімум ще 5 років.

Зокрема, у зовнішній торгівлі країна загалом може втратити до 2030 року 175,5 мільярда доларів .

. В енергетичному секторі суми можуть бути ще більшими, якщо закупівлі енергоресурсів Росії скоротяться – понад 216 мільярдів євро.

У довгостроковій перспективі вони (санкції – 24 Канал) залишаються одним із найефективніших інструментів для обмеження здатності Росії загрожувати Заходу,

– йдеться у звіті.

Зауважте! При цьому, за оцінкою служби, навіть часткове послаблення санкцій може дати Москві додаткові фінансові ресурси для переозброєння і посилити загрозу для країн Заходу.

Чому економіка Росії на межі?

Раніше представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван заявив, що Росія опинилася на межі фінансової кризи, зокрема, через запроваджені обмеження, пише Redaktionsnetzwerk Deutschland.

За його словами, схожа ситуація була в країні у 1998 році.

Російська економіка перебуває в катастрофічному стані. Усі економічні індикатори сигналізують червоним,

– зазначив О'Салліван.

Він додав, що західні санкції мають вплив, хоча Москва усіляко намагається обійти обмеження. І хоча вони не можуть самі по собі зупинити війну в Україні, однак виснажують російську економіку і можливість надалі фінансувати армію країни-агресорки.

