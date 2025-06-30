Трамп погодив нові санкції проти Росії: кого вони торкнуться

Новий законопроєкт Грема із санкціями проти Росії ухвалять в липні. Саме від президента США залежатиме, як застосовуватимуть санкції в майбутньому.

Які санкції проти Росії планують запровадити

Трамп підтримав новий законопроєкт про санкції проти Росії та покупців її енергоресурсів, повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News.

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Мова йде про ініційований санатором Ліндсі Гремом проєкт щодо 500% мит проти покупців російських енергоресурсів. Санкційний законопроєкт, покликаний збільшити тиск на Росію через відмову йти на мирні переговори з Україною, вже має підтримку Трампа.

Якщо ви купуєте товари з Росії та не допомагаєте Україні, тоді на вашу продукцію, що надходить до Сполучених Штатів, накладається 500% тариф,

– пояснив сенатор.

Його планується ухвалити у Конгресі після традиційної перерви, яка завершиться 7 липня. Грем впевнений, що Трамп підпише документ після його ухвалення конгресменами.

Чому санкції будуть "послабленими"

Сенатор кілька разів підкреслив, що законопроєкт містить положення, яке залишає запровадження санкцій на розсуд самого Трампа.

У законопроєкті є відмова від санкції, пане президенте. Ви відповідаєте за те, чи буде він впроваджуватися, чи ні. Але ми збираємося дати президенту Трампу інструмент у тому арсеналі, якого у нього немає сьогодні,

– розповів Грем.

Він додав, що саме від президента США залежатиме, як застосовувати санкції в майбутньому.