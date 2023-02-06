Серйозно вдарять по російському бюджету, – економіст про ціни на нафту агресорки

Наші партнери продовжують запроваджувати санкції проти російських нафти та нафтопродуктів. Так, 5 грудня ЄС запровадив ембарго та стелю цін на нафту. А 5 лютого санкції торкнулися й нафтопродуктів росіян.

Так, 6 пакетом санкцій Євросоюз запроваджував повне ембарго на постачання нафти та нафтопродуктів до Європи. Натомість у 8 пакеті вводилися прайс-кепи (максимальні мінімальні та ціни) для постачання третім країнам. Про це 24 Каналу розповів економіст та член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Які ціни ЄС встановив на російські нафтопродукти

Так, ЄС встановив граничну ціну на російську нафту у межах 60 доларів за барель, що діє з 5 грудня. Більшість компаній, що забезпечують страхування морських перевезень або віддають в оренду судна для транспортування нафти є європейськими та чітко дотримуються санкцій.

Отже, коли йде закупка нафти у межах встановлених прайс-кепів, то європейські компанії мають право брати участь у відповідних процедурах. Якщо ціни будуть вище за встановлені – йде відмова. У такий спосіб і забезпечується дотримання цих цін.

Щодо нафтопродуктів, то з 5 лютого були запроваджені наступні ціни:

нафтопродукти, що продаються з премією до сирої нафти (бензини) – 100 доларів за барель;

нафтопродукти, що продаються зі знижкою до сирої нафти (мазути) – 45 доларів за барель.

Санкції серйозно вдарять по бюджету країни-агресорки

Пендзин зауважив, що чиста ціна бензину сьогодні є нижче ринку. Тобто це достатньо вагомий удар для російських компаній, які намагатимуться продати його.

У середньому ціна на світовому ринку 1 літра бензину становить близько 1,13 – 1,20 долара. Прайс-кепом для бензинів по контрактах з росіянами є 0,62 долара за літр. Це достатньо непогана ціна. Я думаю, це серйозно вдарить по кишені російського бюджету,

– підкреслив економіст.

Окрім того, на саміті Україна – Євросоюз відзначили, що збитки росіян від зменшення цін становлять 160 мільйонів євро щодня. Це величезна сума, яка не потрапляє до російського бюджету, що є суттєвим наслідком тих санкцій, які сьогодні запроваджені Євросоюзом проти Росії.

Пендзин про санкції на російські нафтопродукти: дивіться відео

Як нафтове ембарго б'є по бюджету Росії: коротко