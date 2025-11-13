Канада б'є санкціями: вперше під ударом компанії, що підтримують гібридну війну Росії

Канада запровадила нові санкції проти Росії. Під удар потрапили десятки суден "тіньового флоту" Кремля та компанії, що допомагають Кремлю вести війну проти України.

Які санкції запровадила Канада?

Про це повідомила міністерка закордонних справ країни Аніта Ананд, передає 24 Канал з посиланням на пресслужбу уряду Канади.

До оновленого санкційного списку потрапили 13 фізичних осіб та 11 організацій. Зокрема, деякі з них залучені до розробки програм безпілотних систем Росії.

Також вперше Канада запровадила санкції проти компаній, які постачають Москві цифрову інфраструктуру, яку росіяни використовують у гібридних стратегіях проти України.

Окрім того, до санкційного списку потрапили кілька компаній, які займаються торгівлею скрапленим природним газом з Росією та 100 танкерів "тіньового флоту" Кремля.

Канада залишається непохитною у своїй відданості суверенітету України та її народу, який рішуче захищає свої права перед обличчям руйнівних та агресивних дій Путіна. Канада продовжуватиме посилювати тиск через санкції, доки Росія не припинить своє невиправдане вторгнення в Україну,

– наголосила Ананд.

Важливо! Канада наголошує, що нові санкції проти Росії широко узгоджені із нещодавніми обмеженнями США, ЄС та Великої Британії,

Які санкції запровадила Велика Британія?

Велика Британія, нагадаємо, запровадила нові санкції проти Росії 15 жовтня, йдеться у заяві уряду країни.

Обмеження увели проти нафтових компанії Росії – "Роснефть" та "Лукойл".

Також санкції торкнулися дочірньої компанії "Роснефті" – Nayara Energy.

Санкції передбачають замороження активів компаній та фізичних осіб на території Великої Британії.

А днями Велика Британія оголосила про намір запровадити заборону на надання морських послуг для транспортування російського СПГ Вона буде впроваджуватися протягом 2026 року в координації з європейськими партнерами.

Санкції США та ЄС: що відомо?