Угорщина хоче пом'якшити санкції проти поплічників Путіна: про кого йде мова

Угорщина заявила, що планує виключити дев'ять осіб зі списку західних санкцій, запроваджених через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Кого Угорщина хоче виключити зі списку санкцій

Мова йде про Віктора Рашнікова, Алішера Усманова, Петра Авена та інших. Будапешт має намір відновити видачу віз та розморозити активи вищезгаданих осіб.

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, що Угорщина вже не вперше погрожує пом'якшити санкції проти Росії. Уряд Орбана наполягає виключити 9 осіб зі списку обмежувальних заходів.

Крім того, прем’єр-міністр країни Віктор Орбан неодноразово критикував Європу за санкції проти Росії, адже, на його думку, такі санкції не послаблюють Росію і не допомогають Україні. Натомість вони лише шкодять Євросоюзу.

Угорщина хоче також виключити зі списку сестру Усманова Гульбахор Ісмаїлову, бізнес-партнера Авена Михайло Фрідман, білорусько-російського олігарха Дмитра Мазепіна, його сина Микиту Мазепіна, російських олігархів: Григорій Березкін й В'ячеслав Моше Кантор.

Хто ці 9 осіб із санкційного списку

Алішер Усманов – прокремлівський олігарх з особливо тісними зв'язками з президентом Росії. Він є одним із "улюбленців Путіна";

Петро Авен – одним із приблизно 50 багатих російських бізнесменів, які регулярно зустрічаються з Володимиром Путіним.

– одним із приблизно 50 багатих російських бізнесменів, які регулярно зустрічаються з Володимиром Путіним. Віктор Рашніков – провідний російський олігарх. Він власник і голова ради директорів компанії Магнітогорського металургійного комбінату (ММК), що є одним із найбільших у платників податків в Росії.

Через санкції яхта олігарха, вартістю 600 мільйонів доларів — найбільшої у світі, під арештом. Сестра Ісмаїлова також потрапила під санкції.

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