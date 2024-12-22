ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії до річниці вторгнення в Україну, – Welt

ЄС має намір ухвалити 16-й пакет санкцій проти Росії 24 лютого 2025 року, у третю річницю її агресії проти України. Новий пакет передбачає додаткові заходи проти секторів російської економіки, які досі залишалися недостатньо охопленими санкціями.

Він також торкнеться людей та організацій, що підтримують російський режим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Welt, що посилається на дипломатичні кола Брюсселя.

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Що включатиме 16-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Новий пакет санкцій ЄС буде націлений на сектори Російської економіки, що не були достатньо охоплені санкціями. Також планується ввести обмеження для осіб і організацій, які підтримують російський режим, пропагують його або беруть участь у підриві територіальної цілісності України. Його планують ухвалити 24 лютого 2025 року.

Європейська комісія та Служба зовнішніх дій ЄС розглядають можливість запровадження заборони на в’їзд і замороження активів для осіб, які здійснюють шпигунство на користь Росії або поширюють дезінформацію. Однак у Брюсселі визнають, що довести причетність до так званих гібридних атак буде складно.

Роботу над пакетом може ускладнити позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який заявив про необхідність дочекатися інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2025 року, перш ніж ухвалювати нові санкції.

Нагадаємо, 16 грудня ЄС запровадив 15-й пакет санкцій, який, серед іншого, заборонив доступ до портів для 52 суден російського "тіньового флоту", створеного для обходу обмежень. Санкції проти гібридних атак Росії були вперше запроваджені 17 грудня.