Зеленський запровадив санкції проти тих, хто приносить прибутки воєнній машині Росії
- Володимир Зеленський запровадив санкції проти компаній та осіб, які приносять прибутки воєнній машині Росії, синхронізуючи їх з японськими санкціями.
- До списку потрапили 8 фізичних та 14 юридичних осіб, включно з компаніями, що постачають зброю та критичні компоненти для російської армії, а також приватною військовою компанією "Конвой".
Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо синхронізації санкцій з Японією та підписав відповідний указ. Торгівельно-економічні обмеження стосуються тих компаній та осіб, які приносять прибутки воєнній машині Росії.
Що сказав Зеленський про нові санкції проти Росії?
Володимир Зеленський зазначив, що Україна продовжує санкційну роботу й предметно координується з партнерами.
"Цінуємо, що українські пропозиції щодо санкцій враховуються партнерами, коли вони готують свої пакети. І обовʼязково беремо санкції наших партнерів для впровадження в українській юрисдикції", – сказав президент.
За словами глави держави, 11 жовтня Україна синхронізувала санкції з Японією, що було закріплено відповідним указом.
У списку санкцій керівники й компанії, які забезпечують прибутками російську воєнну машину, постачають зброю, критичні компоненти, обладнання,
– зазначив Зеленський.
Він також підкреслив, що тільки від червня 2025 року українська сторона ухвалила для нашої юрисдикції вже 8 санкційних пакетів – були синхронізовані санкції із США, Канадою, Великою Британією, Японією та всі пакети санкцій Євросоюзу.
"Загалом 281 фізична і 633 юридичні особи, і це значущі особи. Працюємо й для того, щоб були нові санкційні кроки, зокрема розраховуємо на 19-й пакет санкцій Євросоюзу", – резюмував Володимир Зеленський.
Хто підпав під нові санкції України?
Під санкції потрапили 8 фізичних і 14 юридичних осіб, які причетні до підтримки російської воєнної машини й обходу санкцій.
Серед них:
- генеральний директор "Алроси" Павло Маріничев, компанія якого забезпечує російський бюджет прибутками від видобутку алмазів;
- директор Тульського патронного заводу Сергій Лукін;
- представник північнокорейської компанії KOMID Рім Йон Хьок, який бере участь у постачанні зброї до Росії.
Проти яких фізичних осіб були запроваджені нові українські санкції: дивіться документ
Крім того, санкції застосовані до підприємств російського ОПК, зокрема до "Стауту" й Центру інноваційних технологій та інжинірингу, що постачають електронні компоненти, обладнання й системи зв’язку для російської армії.
Також під санкції потрапила приватна військова компанія "Конвой", яка створена на тимчасово окупованій території України та яку фінансують російський олігарх Аркадій Ротенберг і підсанкційний банк ВТБ.
Проти яких юридичних осіб запровадила санкції Україна: дивіться документ
Які ще санкції ввели проти Росії Україна та партнери нещодавно?
Вищий антикорупційний суд конфіскував активи російського сенатора Сергія Калашника на суму понад 95 мільйонів гривень. Росіянин постачав запчастини для військової техніки Росії, що призвело до досудового розслідування за фактом фінансування дій проти конституційного ладу України.
Нещодавно Польща внесла до санкційного списку дві російські компанії – SteelTrade і Omni GRP. Також торгівельно-економічні обмеження Варшава ввела проти трьох осіб – Андрія Карповича, Вероніки Пенталь і Володимира Лещука.
Окрім того, Фінляндія планує знову ввести мита на весь імпорт з Росії через порушення країною-агресоркою Гельсінських принципів. Гельсінки також прагнуть обмежити можливості Росії продовжувати війну проти України.