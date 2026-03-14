Ердогану не сподобається: у ЄС визначилися щодо санкцій проти Усманова
- Євросоюз вирішив продовжити санкції проти росіян, включаючи Алішера Усманова, без змін у списку.
- Президент Туреччини Ердоган закликав зняти санкції з Усманова, стверджуючи, що він не підтримував Кремль і займається благодійністю, але ЄС не вважає його благодійником.
Євросоюз погодив продовження персональних санкцій проти росіян, які пов'язані з російським режимом та безпосередньо з Володимиром Путіним. Змін до попереднього санкційного списку вирішили не вносити.
Що вирішили у Євросоюзі щодо санкцій?
Про це за власними джерелами повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у соцмережі Х.
За його словами, у країн Євросоюзу був час до 10 ранку суботи, 14 березня, щоб заперечити продовження санкцій чи окремих осіб у списку.
Після того розпочалося ухвалення остаточного рішення. Його проводять за письмовою процедурою.
Заперечень не висунуто. Розпочато процедуру мовчазного погодження. Санкції проти Росії будуть продовжені, зокрема і щодо Усманова,
– написав Джозвяк.
Важливо! Країнам Євросоюзу необхідно погодити продовження санкцій проти Москви до 15 березня. Інакше обмеження для більш як 2 500 росіян перестануть діяти.
Хто хоче зняти санкції з Усманова?
Раніше цього тижня у питання щодо продовження санкцій ЄС проти росіян втрутився президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише Radio Free Europe.
Він надіслав листа прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо зі зверненням до країн Євросоюзу. У ньому турецький лідер закликав зняти санкції із російського олігарха Алішера Усманова.
Ердоган запевнив, що Усманов нібито не підтримував жодні ініціативи Кремля, не давав гроші на них і вже 10 років як відійшов від справ, присвятивши себе благодійності.
Ба більше, президент Туреччини назва Усманова "узбецьким філантропом", якому європейські санкції завдань труднощів у його діяльності.
Враховуючи щирі зусилля пана Алішера Усманова щодо повної співпраці з інституціями ЄС, а також беручи до уваги гуманітарні міркування, я вважаю, що ваша підтримка у виключенні його зі списку санкцій ЄС та відновленні його порушених прав була б надзвичайно цінною,
– зауважив Ердоган у листі.
Фіцо потім поширив листа серед європейських столиць, оскільки активно лобіює виключення Усманова зі санкційного списку ЄС. Також він домагається того ж для російсько-ізраїльського олігарха Михайла Фрідмана.
Важливо! Втім, у ЄС Усманова благодійником зовсім не вважають. Санкції на цього російського олігарха запровадили ще у 2022 році за те, що він мав тісні зв'язки з диктатором Володимиром Путіним та колишнім президентом Росії Дмитром Медведєвим. У Європі вважають, що Усманов був однією із небагатьох довірених осіб, кому дозволили контролювати фінансові потоки глави Кремля.
Чому Усманов намагається позбутися санкцій?
Санкції ЄС проти росіян передбачають заборону на в’їзд до країн блоку, а також замороження активів осіб, які потрапили до санкційного списку. Наразі позиція Брюсселя щодо цих обмежень залишається незмінною.
За словами дипломатів, у ЄС не підтримують ідею виключення російських олігархів із санкційного переліку. У Брюсселі також досить різко відреагували на лист президента Реджеп Тайїп Ердоган з цього питання.
Водночас у Словаччині заявляють, що зняття санкцій із бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана є принципово важливим.
Додамо, що раніше Усманов уже намагався оскаржити санкції у судовому порядку. Він подавав позов до Суду Європейського Союзу, однак у вересні минулого року судді дійшли висновку, що правових підстав для скасування обмежень немає.