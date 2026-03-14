Економіка Новини економіки Ердогану не сподобається: у ЄС визначилися щодо санкцій проти Усманова
14 березня, 15:55
Ердогану не сподобається: у ЄС визначилися щодо санкцій проти Усманова

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Євросоюз вирішив продовжити санкції проти росіян, включаючи Алішера Усманова, без змін у списку.
  • Президент Туреччини Ердоган закликав зняти санкції з Усманова, стверджуючи, що він не підтримував Кремль і займається благодійністю, але ЄС не вважає його благодійником.

Євросоюз погодив продовження персональних санкцій проти росіян, які пов'язані з російським режимом та безпосередньо з Володимиром Путіним. Змін до попереднього санкційного списку вирішили не вносити.

Що вирішили у Євросоюзі щодо санкцій?

Про це за власними джерелами повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у соцмережі Х

За його словами, у країн Євросоюзу був час до 10 ранку суботи, 14 березня, щоб заперечити продовження санкцій чи окремих осіб у списку.  

Після того розпочалося ухвалення остаточного рішення. Його проводять за письмовою процедурою. 

Заперечень не висунуто. Розпочато процедуру мовчазного погодження. Санкції проти Росії будуть продовжені, зокрема і щодо Усманова, 
– написав Джозвяк. 

Важливо! Країнам Євросоюзу необхідно погодити продовження санкцій проти Москви до 15 березня. Інакше обмеження для більш як 2 500 росіян перестануть діяти.

Хто хоче зняти санкції з Усманова? 

Раніше цього тижня у питання щодо продовження санкцій ЄС проти росіян втрутився президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише Radio Free Europe.

Він надіслав листа прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо зі зверненням до країн Євросоюзу. У ньому турецький лідер закликав зняти санкції із російського олігарха Алішера Усманова. 

Ердоган запевнив, що Усманов нібито не підтримував жодні ініціативи Кремля, не давав гроші на них і вже 10 років як відійшов від справ, присвятивши себе благодійності. 

Ба більше, президент Туреччини назва Усманова "узбецьким філантропом", якому європейські санкції завдань труднощів у його діяльності. 

Враховуючи щирі зусилля пана Алішера Усманова щодо повної співпраці з інституціями ЄС, а також беручи до уваги гуманітарні міркування, я вважаю, що ваша підтримка у виключенні його зі списку санкцій ЄС та відновленні його порушених прав була б надзвичайно цінною,
– зауважив Ердоган у листі.

Фіцо потім поширив листа серед європейських столиць, оскільки активно лобіює виключення Усманова зі санкційного списку ЄС. Також він домагається того ж для російсько-ізраїльського олігарха Михайла Фрідмана.

Важливо! Втім, у ЄС Усманова благодійником зовсім не вважають. Санкції на цього російського олігарха запровадили ще у 2022 році за те, що він мав тісні зв'язки з диктатором Володимиром Путіним та колишнім президентом Росії Дмитром Медведєвим. У Європі вважають, що Усманов був однією із небагатьох довірених осіб, кому дозволили контролювати фінансові потоки глави Кремля. 

Чому Усманов намагається позбутися санкцій? 

  • Санкції ЄС проти росіян передбачають заборону на в’їзд до країн блоку, а також замороження активів осіб, які потрапили до санкційного списку. Наразі позиція Брюсселя щодо цих обмежень залишається незмінною.

  • За словами дипломатів, у ЄС не підтримують ідею виключення російських олігархів із санкційного переліку. У Брюсселі також досить різко відреагували на лист президента Реджеп Тайїп Ердоган з цього питання.

  • Водночас у Словаччині заявляють, що зняття санкцій із бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана є принципово важливим.

  • Додамо, що раніше Усманов уже намагався оскаржити санкції у судовому порядку. Він подавав позов до Суду Європейського Союзу, однак у вересні минулого року судді дійшли висновку, що правових підстав для скасування обмежень немає.