Санкції Трампа працюють: Індія знаходить альтернативу російській нафті

Запроваджені США нові санкції проти найбільших нафтових виробників Росії викликали занепокоєння щодо можливих перебоїв у поставках. Тому Індія почне закупівлі нафти в Катару та Іраку.

Де купуватиме нафту Індія?

Найбільша приватна індійська компанія Reliance Industries Ltd. вже придбала мільйони барелів нафти з Близького Сходу та США після запровадження нових санкцій, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

За словами трейдерів, нафтопереробний холдинг придбав кілька сортів нафти:

саудівську Khafji;

іракську Basrah Medium;

катарську Al-Shaheen;

та частину американської нафти West Texas Intermediate.

Очікується, що ці поставки відбудуться у грудні або січні.

Хоча Reliance регулярно закуповує нафту з Близького Сходу, нещодавній імпорт з цього регіону був активніший, ніж зазвичай. Трейдери говорять, що холдинг у жовтні придбав щонайменше 10 мільйонів барелів на спотовому ринку, і більшість – з Близького Сходу. Значна частина нафти була куплена після введення американських санкцій.

Варто знати! У 2025 році компанія Reliance стала найбільшим за обсягом імпортером російської нафти в Індії. Вона отримує сировину за довгостроковим контрактом від "Роснефті", проти якої увели санкції США.

Що говорять нафтопереробники?

У Reliance заявили, що взяли до уваги нові санкції, які нещодавно оголосили США, Велика Британія та ЄС щодо імпорту російської нафти.

Представник компанії повідомив у п’ятницю, що наразі холдинг оцінює наслідки різних обмежень, а контракти на імпорт сировини будуть адаптовані відповідно до "змін ринкових і регуляторних умов".

Ми будемо дотримуватися вимог ЄС щодо імпорту нафтопродуктів до Європи. Як і завжди, ми будемо повністю дотримуватися будь-яких вказівок індійського уряду з цього приводу,

– йдеться у заяві Reliance Industries.

Трейдери говорять, що інші індійські нафтопереробники також шукають спотові поставки нафти, особливо з Близького Сходу, США та Бразилії.

Важливо! Аналітики очікують, що імпорт російської нафти до основних індійських переробників різко скоротяться після санкцій США проти "Роснефті" та "Лукойла". Виняток може становити лише компанія Nayara Energy, яку частково контролює "Роснефть".

Що відомо про санкції США та їх наслідки?