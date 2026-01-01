США посилив контроль над нафтовим експортом Венесуели: під санкціями китайські компанії

Тиск на експорт нафти з Венесуели з боку США продовжується. Адміністрація Трампа вчергове запровадила санкції проти компаній, які базуються в Гонконзі та материковому Китаї. Крім того, санкції запроваджені проти нафтових танкерів, що пов'язані з цими компаніями.

Які санкції наклали США проти танкерів, що пов'язаних з Венесуелою?

Санкції наклали на такі судна, як Della, Nord Star, Rosalind та Valiant, обмеживши їх доступ до фінансових і фізичних активів, передає 24 Канал з посиланням Bloomberg.

Читайте також США дозволили компанії NIS, яка пов'язана з Росією, продовжити роботу: чому санкції скасували

Цікаво, що попри те, що в США є список суден та компаній, на які поширюються санкції, напади на китайські фірми, що ведуть там бізнес, трапляються рідкою.

Цікаво! Китай є найбільшим клієнтом експорту нафти з Венесуели, який становить близько 95% доходів Венесуели.

У заяві Мінфіну США йдеться про те, що нафтові танкери продовжують забезпечувати фінансові ресурси, що підживлюють незаконний "наркотерористичний режим Мадуро". Цей режим все частіше залежить від тіньового флоту суден по всьому світу для сприяння діяльності.

Які компанії під обмеженнями?

До компаній, що попали під санкції, увійшли Corniola Ltd. з Чжецзяну, Aries Global Investment Ltd. з Гонконгу, Krape Myrtle Co та Winky International Ltd, зазначається в The Financial Times.

Такі кроки від США стали частиною більш широкої стратегії адміністрації, спрямованої на підрив доходів Мадуро від експорту нафти та обмеження ресурсів, що нібито підтримують торгівлю наркотиками та інші кримінальні схеми.

Офіційно у Венесуелі не надали миттєвої реакції на нові санкції, але позиція Вашингтона демонструє посилення економічного та фінансового тиску на уряд Каракаса.

Як Венесуела вимушена закривати нафтові свердловини?