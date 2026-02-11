"Європейське життя" російських багатіїв під ударом: новий сигнал еліті Путіна від ЄС

Єврокомісія презентувала новий 20-й пакет санкцій проти Росії, куди увійшли обмеження для енергетики, торгівлі та фінансових послуг країни-агресора. Під санкційний тиск можуть потрапити й представники російських еліт: від військових і бізнесменів до діячів культури та спорту.

По кому можуть ударити персональні санкції ЄС?

Накладення ЄС нових санкцій на російських чиновників та їхніх родичів ускладнить їм перебування в Європі й має підштовхнути до протистояння путінському режимові. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Іван Ус.

Дивіться також Союзник Путіна залишився без імпортної нафти: Мексика ухвалила неочікувані зміни

В офіційній заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо 20-го пакету санкцій дані щодо персональних обмежень не зазначені. Однак за повідомленням розслідувального проєкту "Система" з посиланням на проєкт документу, у ньому фігуруватиме 30 людей.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Їм буде складніше нормально жити в Європі. А ми розуміємо, що б там Росія не казала, російська еліта євроорієнтована. Вона не орієнтується на інші континенти, хіба, можливо, США. Зазвичай це Європа, і відпочивати люблять там. Тому ці обмеження дуже сильно вдарять і вчергове підштовхують російську еліту до того, щоб розв'язувати кардинально ту ситуацію, у яку їхнє керівництво їх загнало.

За даними журналістів-розслідувачів, до санкційного списку можуть потрапити:

Військові

начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії Олексій Ртищев та його заступник Андрій Марченко , які перебувають під санкціями Великої Британії;

та його заступник , які перебувають під санкціями Великої Британії; директор особливої ​​економічної зони "Алабуга" Тимур Шагівалєєв , на території якої працює кілька підприємств з виробництва "Шахедів";

, на території якої працює кілька підприємств з виробництва "Шахедів"; гендиректор конструктора концерну "Калашніков" Володимир Лепін;

Діячі культури та спорту

репер Тіматі ( Тимур Юнусов ), якому ЄС закидає поширення російської пропаганди;

( ), якому ЄС закидає поширення російської пропаганди; заступник міністра культури Росії Сергій Обривалін , який серед іншого, на думку ЄС, займається діяльністю департаментів, що беруть участь у вилученні української культурної спадщини;

, який серед іншого, на думку ЄС, займається діяльністю департаментів, що беруть участь у вилученні української культурної спадщини; директор Ермітажу Михайло Піотровський;

економіст, колишній заступник голови уряду Росії та президент Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) Аркадій Дворкович ;

; президент Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі ;

; президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков ;

; російський боксер Федір Чудінов.

Бізнесмени

колишній сенатор та мільярдер із будівельної галузі Андрій Молчанов ;

; Ілля Щербович , якого пов'язували з соратником Путіна та головою "Роснафти" Ігорем Сєчіним;

, якого пов'язували з соратником Путіна та головою "Роснафти" Ігорем Сєчіним; Володимир Аветисян, який входив до команди політика Анатолія Чубайса.

Під санкції також можуть потрапити топ-менеджери дочірніх підприємств "Ростеху". Йдеться про "Об'єднану приладобудівну корпорацію", холдинг СІБЕР та "Технодинаміку".

Що відомо про 20-й пакет санкцій проти Росії?