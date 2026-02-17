Укр Рус
Знову за своє: одна країна затримує 20–й пакет санкцій проти Росії
17 лютого, 12:35
Знову за своє: одна країна затримує 20–й пакет санкцій проти Росії

Ірина Гайдук
Основні тези
  • 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії затримується через позицію Угорщини, яка вимагає виключити російських спортивних функціонерів зі списків.
  • Кая Каллас прагне узгодити санкції до 24 лютого, намагаючись координувати дії з Великою Британією для максимального ефекту.

Узгодження 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії виходить на фінішну пряму. У Брюсселі прагнуть запровадити обмеження до кінця лютого, однак стикаються з перепонами.

Коли хочуть ухвалити санкції?

За словами дипломатів, остаточну угоду щодо санкцій очікують після завершення ще двох зустрічей європейських послів, які проведуть у форматі комітету Coreper II, пише Politico

Наразі 20-й пакет санкцій активно просуває головна дипломатка ЄС Кая Каллас. Вона тисне на представників європейських столиць, щоб обмеження були готові до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тобто до 24 лютого

Джерела відзначають, що такі стислі терміни, ймовірно, змусять послів ЄС ще раз зібратися для обговорення санкцій у середу та п'ятницю. 

Водночас Каллас прагне скоординувати європейські заходи із Великою Британією, аби ефект від санкцій був максимальним.  

Мета – узгодити санкції проти російського "тіньового флоту" та запровадити заборону на морські послуги для суден, що перевозять російську нафту та газ, 
– зазначає видання. 

Варто знати! Coreper II, який має остаточно затвердити 20-й пакет санкцій, – це Комітет постійних представників урядів країн ЄС. Це майданчик, де посли країн Євросоюзу серед інших питань також "дошліфовують" санкційні пакети проти Росії. 

Хто може загальмувати санкції?

У межах підготовки 20-го пакету обмежень у понеділок, 16 січня, європейські посли ознайомилися зі звітом спецпосланця ЄС з питань санкцій Девіда О’Саллівана. 

Він наразі, зокрема, працює з третіми країнами щодо санкцій. Політик намагається закрити останні лазівки, які дозволяють Москві обходити обмеження і постачати нафту морем. 

  • Однак дипломати повідомили, що раптом перепоною на шляху до ухвалення 20-го санкційного пакета стала Угорщина.
  • Будапешт вимагає, аби з майбутніх списків виключили високопосадових спортивних функціонерів Росії. Це, за словами джерел, може загальмувати ухвалення всього пакета обмежень

Важливо! Раніше палки в колеса новим санкціям ЄС проти Росії ставили Греція та Мальта. Річ у тім, що Єврокомісія запропонувала повну заборону морських послуг для транспортування російської нафти замість звичної цінової "стелі" на неї. Однак ці дві країни виступили проти такого кроку, пише Bloomberg.

Що ЄС готує у 20-му пакеті санкцій? 

  • Наразі відомо, що головним елементом 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії є намір перекрити Росії доступ до сервісів, без яких неможливий морський експорт нафти. Передусім ідеться про заборону страхових, транспортних та інших логістичних послуг, що забезпечують постачання російської нафти морем.

  • Окрім цього, пакет передбачає запровадження санкцій щодо компаній у Китаї та низці інших країн, які постачають компоненти, важливі для виробництва російського озброєння.

  • Також пропонується заборонити діяльність окремих криптовалютних операторів і банків у Центральній Азії та Лаосі, яких підозрюють у сприянні обходу санкцій.

  • Додатково Єврокомісія пропонує розширити експортні обмеження, зокрема запровадити заборону на постачання верстатів і окремих видів радіообладнання до Киргизстану.