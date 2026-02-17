Знову за своє: одна країна затримує 20–й пакет санкцій проти Росії
- 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії затримується через позицію Угорщини, яка вимагає виключити російських спортивних функціонерів зі списків.
- Кая Каллас прагне узгодити санкції до 24 лютого, намагаючись координувати дії з Великою Британією для максимального ефекту.
Узгодження 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії виходить на фінішну пряму. У Брюсселі прагнуть запровадити обмеження до кінця лютого, однак стикаються з перепонами.
Коли хочуть ухвалити санкції?
За словами дипломатів, остаточну угоду щодо санкцій очікують після завершення ще двох зустрічей європейських послів, які проведуть у форматі комітету Coreper II, пише Politico.
Наразі 20-й пакет санкцій активно просуває головна дипломатка ЄС Кая Каллас. Вона тисне на представників європейських столиць, щоб обмеження були готові до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тобто до 24 лютого.
Джерела відзначають, що такі стислі терміни, ймовірно, змусять послів ЄС ще раз зібратися для обговорення санкцій у середу та п'ятницю.
Водночас Каллас прагне скоординувати європейські заходи із Великою Британією, аби ефект від санкцій був максимальним.
Мета – узгодити санкції проти російського "тіньового флоту" та запровадити заборону на морські послуги для суден, що перевозять російську нафту та газ,
– зазначає видання.
Варто знати! Coreper II, який має остаточно затвердити 20-й пакет санкцій, – це Комітет постійних представників урядів країн ЄС. Це майданчик, де посли країн Євросоюзу серед інших питань також "дошліфовують" санкційні пакети проти Росії.
Хто може загальмувати санкції?
У межах підготовки 20-го пакету обмежень у понеділок, 16 січня, європейські посли ознайомилися зі звітом спецпосланця ЄС з питань санкцій Девіда О’Саллівана.
Він наразі, зокрема, працює з третіми країнами щодо санкцій. Політик намагається закрити останні лазівки, які дозволяють Москві обходити обмеження і постачати нафту морем.
- Однак дипломати повідомили, що раптом перепоною на шляху до ухвалення 20-го санкційного пакета стала Угорщина.
- Будапешт вимагає, аби з майбутніх списків виключили високопосадових спортивних функціонерів Росії. Це, за словами джерел, може загальмувати ухвалення всього пакета обмежень.
Важливо! Раніше палки в колеса новим санкціям ЄС проти Росії ставили Греція та Мальта. Річ у тім, що Єврокомісія запропонувала повну заборону морських послуг для транспортування російської нафти замість звичної цінової "стелі" на неї. Однак ці дві країни виступили проти такого кроку, пише Bloomberg.
Що ЄС готує у 20-му пакеті санкцій?
Наразі відомо, що головним елементом 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії є намір перекрити Росії доступ до сервісів, без яких неможливий морський експорт нафти. Передусім ідеться про заборону страхових, транспортних та інших логістичних послуг, що забезпечують постачання російської нафти морем.
Окрім цього, пакет передбачає запровадження санкцій щодо компаній у Китаї та низці інших країн, які постачають компоненти, важливі для виробництва російського озброєння.
Також пропонується заборонити діяльність окремих криптовалютних операторів і банків у Центральній Азії та Лаосі, яких підозрюють у сприянні обходу санкцій.
Додатково Єврокомісія пропонує розширити експортні обмеження, зокрема запровадити заборону на постачання верстатів і окремих видів радіообладнання до Киргизстану.