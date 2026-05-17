США відновили санкції проти російської нафти: чи піде Трамп на нове пом'якшення

Адміністрація Трампа не продовжила дію тимчасової ліцензії на купівлю російської нафти. Попри те, що дозвіл оновлювали двічі і це мало стабілізувати ринок, є ймовірність, що Трамп піде на чергове пом'якшення санкцій проти Росії.

Що відомо про санкції США проти російської нафти?

Про те, чи продовжить Трамп ліцензію на продаж російських ресурсів, пише Bloomberg.

Адміністрація президента США не продовжила дію ліцензії на продаж російської нафти. Тимчасовий дозвіл діяв як виняток із санкцій на тлі війни в Ірані.

Зазначається, що перше пом'якшення санкцій проти російської нафти Трамп застосував у березні. Після того як термін ліцензії закінчився, у квітні США надали Росії ще один дозвіл.

Зауважте! Обидва дозволи на продаж підсанкційної російської нафти стосувалися не всіх ресурсів. Йдеться про можливість експорту лише тієї частини, що була завантажена на танкери.

Рішення про дозвіл на продаж російської нафти викликало критику з боку європейських партнерів. Однак Індія та Індонезія лобіювали продовження скасування санкцій. Причиною цього є можливий дефіцит енергоносіїв та перебої з постачанням, які виникли внаслідок війни в Ірані та фактичного закриття Ормузької протоки.

На засіданні сенатської комісії США міністр фінансів Скотт Бессент акцентував, що дозвіл для Росії на продаж нафти – це часина заходів для стабілізації ситуації на світовому ринку. Він зазначав, що рішення ухвалили після того, як "понад 10 найвразливіших і найбідніших країн з точки зору енергетики" звернулися з відповідним проханням.

За пронозами видання через те, що ситуація на Близькому Сході фактично не змінилася і країни, які найбільше залежать від експорту енергоносіїв не отримали розв'язання ситуації – Трамп може видати нову ліцензію на продаж російської нафти.

Скільки Росія заробляє на війні в Ірані?

З початком війни на Близькому Сході, коли від 28 лютого Ізраїль та США почали атакувати Іран, світ зіштовхнувся з енергокризою. Адже згодом Іран у відповідь на удари перекрив Ормузьку протоку. Цей шлях закривав п'яту частину світового експорту нафти.

З перебоями у постачанні та ударами по нафтових об'єктах збільшується ризик дефіциту ресурсів, тож ціни на нафту й пальне стрімко зросли. Водночас для низки країн виникла потреба знайти обхідний шлях для забезпечення держав. Так, Росія значно збільшила свої доходи й стала чи не основим постачальником нафти під час війни на Близькому Сході.

Як раніше писали в The Telegraph, щоденно Путін отримує з продажу нафти по 760 мільйонів доларів. Війна в Ірані збільшує прибутки Москви й фактично фінансує продовження бойових дій на території України. Через продаж нафти в Росії з'явився шанс закрити дефіцит у бюджеті.

Зокрема на одній із нарад, президент Росії заявляв, що "російські нафтогазові компанії повинні розглянути можливість використання додаткових доходів від зростання світових цін на вуглеводні для зменшення свого боргового навантаження та погашення боргів перед вітчизняними банками".

Зверніть увагу! У 2022 році з початком війни в Україні росіяни продавали нафту по 20 доларів за барель. Нині, з початком конфлікту на Близькому Сході, ціна на російський ресурс коливається в межах 120 доларів за барель. Тобто ціни зросли в 6 разів завдяки війні в Ірані.

Для 24 Каналу виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначав, що навіть за продовження санкцій проти російської нафти не стануть визначальними для розміру надходжень до бюджету Кремля.

Економічний експерт пояснив, що країни, які купують нафту в Росії, мають отримати альтернативу. Тобто мати інших постачальників, які повноцінно закриють потреби держави.

Якщо альтернативи ресурсу немає – ні Китай, ні Індія на цю заборону (санкцій США щодо Росії – 24 Канал) реагувати не будуть. Тим більше, поки заблокована Ормузька протока 20% світового трафіку нафти припинено. А це величезна кількість,

– зазначав Пендзин.

Іншими словами санкцій США щодо російської нафти не матимуть впливу на ситуацію. Адже якщо країнам потрібна нафта – вони шукатимуть її та купуватимуть де завгодно.

Зокрема експерт додав: чим довше йтиме війна – тим більше грошей заробить Путін. А ось "санкції США не матимуть абсолютно ніякого сенсу", бо саме американці спровокували конфлікт – блокування протоки та дефіцит ресурсу в регіоні.

Що ще потрібно знати про наслідки війни в Ірані для України?

Передусім із загостренням ситуації на Близькому Сході більшість країн зіштовхнулася з дефіцитом нафторесурсів та обмеженим постачанням пального. Стрімко почали зростати ціни на паливо, згодом – на продукти. Так, рівень інфляції теж пішов угору.

Але для України наслідки війни в Ірані – це не тільки високі ціни, а й заробітки Кремля від нафти. Цими грошима Росія наповнює свій бюджет, який витрачає на війну в Україні.

Оглядач The Financial Times Гідеон Рахман для 24 Каналу розповів, що нині основне завдання не допустити варіанту для Європи з купівлею російської нафти. На думку експерта попри складність ситуації на міжнародних ринках, потрібно посилювати тиск проти Росії, інакше – можливі більш глобальні наслідки для України.

"Думаю, також потрібно застерегти від потенційної небезпеки для України. Мене турбує те, що ціни на нафту вже трохи піднялися у Європі. Люди вже бідкаються, але ще по-справжньому цього не відчули. Але якщо вони відчують це найближчими місяцями, чи не буде тиск купувати більше російської нафти та газу?" – сказав оглядач FT.