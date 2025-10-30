Американський Сенат погодив скасування глобальних мит Трампа для трьох країн

У четвер, 30 жовтня, у Сенаті США ухвалили рішення про скасування масштабних мит для ЄС, Японії та Південної Кореї. Проте питання щодо остаточного зняття обмежень досі залишається відкритим.

Про таке інформує 24 Канал із посиланням на матеріал The Hill.

Чому Вашингтон скасовує глобальні мита?

Як повідомляє видання, рішення схвалили після того, як напередодні Сенат підтримав аналогічне скасування мит для Канади та Бразилії.

Нагадаємо, тоді у Сан-Паулу відбулися протести через нові тарифи США на бразильські товари, які сягали 50%.

Четверо сенаторів-республіканців проголосували разом із демократами, схваливши двопартійну резолюцію, яка скасовує підвищені торгівельні збори для партнерів США.

Це вже другий розгляд питання. Аналогічне голосування у квітні завершилося нічийним результатом, і тоді вирішальним став голос віцепрезидента Джей Ді Венса.

Водночас журналісти The Hill зазначають, що Палата представників навряд чи поставить цю ініціативу на голосування.

До слова, Трамп також оголосив про зниження мит для Китаю після зустрічі з Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, заявивши, що США зменшать тарифи, запроваджені через проблему фентанілу, на 10 пунктів.

Які саме мита вводив американський лідер проти країн світу?