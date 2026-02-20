"Серйозний удар по Трампу": Верховний суд США скасував більшість його тарифів

У п'ятницю, 20 лютого, Верховний суд США постановив, що Дональд Трамп перевищив свої повноваження. Йдеться про запровадження деяких його масштабних тарифів.

Які американські тарифи скасують?

Тепер частину мит, а саме введених на підставі "Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження" 1977 року, скасують. Деталі повідомили в NBC News.

Відповідно до Конституції США, повноваження встановлювати тарифи належать Конгресу. Водночас використаний Трампом закон не містить конкретних згадок про тарифи.

IEEPA передбачає, що президент може лише "регулювати" імпорт та експорт – у разі надзвичайної ситуації на тлі "загрози" для країни.

Верховний суд ухвалив рішення 6 голосами проти 3.

Показово, що за півстоліття існування IEEPA жоден президент не застосовував цей закон для введення мит, не говорячи вже про мита такого розміру та масштабу,

– наголосив голова інстанції Джон Робертс.

Цікаво! Інвестори позитивно сприйняли подію: долар підскочив відносно інших валют, а американські акції зросли. Водночас коаліція з понад 800 малих підприємств з усіх куточків США відреагувала вимогою негайного повернення сплачених ними мит.