Укр Рус
Економіка Соцвиплати Виплати від Червоного Хреста: чи можуть українці отримати гроші
12 лютого, 16:45
2

Виплати від Червоного Хреста: чи можуть українці отримати гроші

Валерія Моргун
Основні тези
  • У Telegram створили фейковий канал "ЕнергоПідтримка від ЄС", який обіцяє грошові виплати від Укренерго та Українського Червоного Хреста, але це є шахрайською схемою.
  • Український Червоний Хрест закликає повідомляти про підозрілу інформацію за адресою sos@redcross.org.ua або за номером 0 800 332 656.

У застосунку Telegram створили фейковий канал. Він називається "ЕнергоПідтримка від ЄС", а його автори закликають українців заповнити анкету для збору особистої інформації.

Що відомо про нову шахрайську схему?

Після реєстрації обіцяють нібито грошову виплату від Укренерго спільно з Українським Червоним Хрестом, про що повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Читайте також Шахраї розсилають повідомлення з реальної адреси Microsoft: як вони це роблять 

Однак, дана інформація є шахрайською операцією. Український Червоний Хрест не публікував жодних подібних оголошень та не здійснює реєстрацію на цю допомогу.

Гуманітарна організація завжди повідомляє про програми й співпрацю офіційно. Актуальна інформація про них публікується лише на офіційних ресурсах Українського Червоного Хреста, зокрема на сайті та на офіційних сторінках у соцмережах.

У Червоному Хресті повідомили, що якщо люди натрапили на підозрілу інформацію, то можуть повідомити організацію:

  • за адресою sos@redcross.org.ua;
  • або зателефонувати за номером: 0 800 332 656.

Зверніть увагу! Водночас у Центрі протидії дезінформації закликали перевіряти джерела інформації, не переходити за сумнівними посиланнями та не передавати персональні дані неперевіреним ресурсам.

Що ще відомо про подібні шахрайські схеми в Україні?

  • Нагадаємо, що зовсім нещодавно про подібну ситуацію попереджав Національний банк України. Річ у тім, що регулятор зафіксував шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями. Вони імітують офіційний лист від НБУ, зокрема від Департаменту фінансового моніторингу з вимогою надання документів. Злочинці надсилали листи з різних електронних адрес, але в підписі зазначали фейкову особу, нібито фахівця Нацбанку.
  • Також шахраї в Україні масово поширювали промокоди на пальне. Українці нібито могли отримати 10 літрів пального безплатно – лише за підписку на Telegram-канал. Але всі посилання вели на фішингові сторінки, стилізовані під сайти АЗС. Там вже користувачам пропонували ввести номер телефону та коди підтвердження.