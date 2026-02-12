Виплати від Червоного Хреста: чи можуть українці отримати гроші

У застосунку Telegram створили фейковий канал. Він називається "ЕнергоПідтримка від ЄС", а його автори закликають українців заповнити анкету для збору особистої інформації.

Що відомо про нову шахрайську схему?

Після реєстрації обіцяють нібито грошову виплату від Укренерго спільно з Українським Червоним Хрестом, про що повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Читайте також Шахраї розсилають повідомлення з реальної адреси Microsoft: як вони це роблять

Однак, дана інформація є шахрайською операцією. Український Червоний Хрест не публікував жодних подібних оголошень та не здійснює реєстрацію на цю допомогу.

Гуманітарна організація завжди повідомляє про програми й співпрацю офіційно. Актуальна інформація про них публікується лише на офіційних ресурсах Українського Червоного Хреста, зокрема на сайті та на офіційних сторінках у соцмережах.

У Червоному Хресті повідомили, що якщо люди натрапили на підозрілу інформацію, то можуть повідомити організацію:

за адресою sos@redcross.org.ua;

або зателефонувати за номером: 0 800 332 656.

Зверніть увагу! Водночас у Центрі протидії дезінформації закликали перевіряти джерела інформації, не переходити за сумнівними посиланнями та не передавати персональні дані неперевіреним ресурсам.

Що ще відомо про подібні шахрайські схеми в Україні?