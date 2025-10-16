Укр Рус
16 жовтня, 10:46
Починає "врізатися у м'язи": у США назвали ціну шатдауну для економіки

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Федеральний уряд США вже два тижні перебуває у шатдауні, що може коштувати економіці до 15 мільярдів доларів на тиждень.
  • Міністр фінансів Скотт Бессент закликав демократів підтримати республіканців у завершенні кризи, оскільки шатдаун стає значною перепоною для економічного зростання.

Федеральний уряд США вже два тижні перебуває у шатдауні, тобто не працює. У Мінфіні розповіли, скільки це може коштувати економіці країни.

У скільки обійдеться шатдаун?

За даними мінстерства, закриття уряду може обходитися США до 15 мільярдів доларів щотижня у вигляді втраченої економічної продукції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Таким чином американський Мінфін уточнив попередню заяву міністра фінансів Скотта Бессента. Той раніше говорив, що шатдаун коштуватиме 15 мільярдів доларів у день. 

  • Бессент у середу, 15 жовтня, назвав цю некоректну цифру двічі під час своїх виступів, на яких закликав демократів "стати героями" й підтримати республіканців у завершенні урядової кризи.  

  • За словами представника Мінфіну, уточнена оцінка базується на звіті Ради економічних радників Білого дому.

Що сказав Бессент про шатдаун?

Раніше на пресконференції Бессент заявив, що шатдаун починає "врізатися у м’язи" економіки США. 

Міністр фінансів наголосив, що шатдаун стає дедалі серйознішою перепоною для хвилі інвестицій у США, зокрема, у галузь штучного інтелекту, яка лише набирає обертів. 

Є значний попит, президент Дональд Трамп запустив справжній економічний бум своєю політикою. Єдине, що нас зараз стримує – це закриття уряду, 
– зазначив Бессент. 

Він додав, що інвестиції й економічне зростання США стимулюють податкові послаблення республіканців та мита, запроваджені Трампом. 

Що відомо про шатдаун у США? 

  • 1 жовтня у Сполучених Штатах розпочався шатдаун – призупинення роботи федерального уряду, перше з 2019 року. Це сталося через нездатність Конгресу ухвалити бюджетне фінансування на новий фінансовий рік, що стартував того ж дня.

  • Законодавці мали погодити або тимчасовий законопроєкт про короткострокове фінансування, або ж ухвалити 12 окремих бюджетних законів, але через політичні суперечки компромісу досягти не вдалося. Як наслідок, робота уряду зупинилася, а багато федеральних служб залишилися без фінансування.

  • Одним із символічних наслідків стала загроза закриття Статуї Свободи. Губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Гокул заявила, що не планує виділяти кошти на її утримання, однак адміністрація Дональда Трампа вже пообіцяла втрутитися.

  • Шатдаун, зокрема, завдав удару по транспортній сфері. Через скорочення фінансування почалися масові затримки авіарейсів по всій території США. Уже на сьомий день після зупинки роботи уряду аеропорти повідомили про перебої в розкладі.