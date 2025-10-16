Федеральний уряд США вже два тижні перебуває у шатдауні, тобто не працює. У Мінфіні розповіли, скільки це може коштувати економіці країни.

У скільки обійдеться шатдаун?

За даними мінстерства, закриття уряду може обходитися США до 15 мільярдів доларів щотижня у вигляді втраченої економічної продукції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Таким чином американський Мінфін уточнив попередню заяву міністра фінансів Скотта Бессента. Той раніше говорив, що шатдаун коштуватиме 15 мільярдів доларів у день.

Бессент у середу, 15 жовтня, назвав цю некоректну цифру двічі під час своїх виступів, на яких закликав демократів "стати героями" й підтримати республіканців у завершенні урядової кризи.

За словами представника Мінфіну, уточнена оцінка базується на звіті Ради економічних радників Білого дому.

Що сказав Бессент про шатдаун?

Раніше на пресконференції Бессент заявив, що шатдаун починає "врізатися у м’язи" економіки США.

Міністр фінансів наголосив, що шатдаун стає дедалі серйознішою перепоною для хвилі інвестицій у США, зокрема, у галузь штучного інтелекту, яка лише набирає обертів.

Є значний попит, президент Дональд Трамп запустив справжній економічний бум своєю політикою. Єдине, що нас зараз стримує – це закриття уряду,

– зазначив Бессент.

Він додав, що інвестиції й економічне зростання США стимулюють податкові послаблення республіканців та мита, запроваджені Трампом.

Що відомо про шатдаун у США?