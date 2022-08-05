Що буде з доларом: експерти спрогнозували коли НБУ може відпустити курс

Готівковий курс долара впав нижче 40 гривень після різкого стрибка в кінці липня. Старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович вважає, що нинішні рівні курсу гривні до іноземних валют можуть протриматись з певними коливаннями ще довго .

Читайте також Як перетворити свою картину в NFT та продати її

Ринок збалансувався, як безготівковий, так і готівковий. НБУ не проводить великих інтервенцій, і є надія, що експорт зерна через порти все-таки запрацює, що має збільшити пропозицію валюти на ринку,

– додав експерт.

Готівковий курс долара 5 серпня

В банках зупинився на середньому рівні 39,70 гривень за долар при купівлі (+50 копійок проти 28 липня), а продаж – 40,85 гривні за долар (+40 копійок).

зупинився на середньому рівні 39,70 гривень за долар при купівлі (+50 копійок проти 28 липня), а продаж – 40,85 гривні за долар (+40 копійок). В обмінниках купити долар в середньому за 41,30 гривні (+98 копійки), а продають – за 41,91 гривні (+1,17 гривні).

купити долар в середньому за 41,30 гривні (+98 копійки), а продають – за 41,91 гривні (+1,17 гривні). На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,20 гривні (+95 копійок), а продаж – 41,99 гривні (+1,28 гривні).

Детальніше Долар продовжує стрімко зростати: курс в обмінниках та на чорному ринку 29 липня

Як довго буде офіційний курс на рівні 36,57 гривні

29 липня НБУ заборонив обмінникам використовувати табло з курсом іноземних валют. Регулятор пояснив, що таким рішенням прагне мінімізувати фактор спекуляцій на валютному ринку та створити по-справжньому конкурентне середовище.

Скасовувати фіксований курс, на думку Котовича, ще рано. "Поки НБУ ще майже кожен день задовольняє попит на валюту, і лише зрідка викуповує надлишок пропозиції. А для відновлення плаваючого курсу необхідно, щоб ринок збалансувався і міг протриматися якийсь час вже без щоденних інтервенцій НБУ", – додав він.

Інвестиційний аналітик Сергій Фурса зауважив, що скільки діятиме новий офіційний курс 36,57 гривні за долар, зараз сказати досить складно. На його думку, все залежить від безлічі факторів, у тому числі від розвитку військової обстановки, яку прогнозувати складно.

Для Національного банку пріоритет – протримати його якомога довше, щоб у ринку не було відчуття, що перестановка курсу це просто гра і це буде відбуватися раз в один-два місяці. З іншого боку, зрозуміло, що поки йде війна, тиск на гривню буде зберігатися,

– сказав він.

Фурса додав, що у разі, якщо курсовий розрив зростатиме, то НБУ доведеться застосовувати додаткові заходи. Однак нині для таких очікувань підстав поки немає.

Коли НБУ може відпустити курс

21 липня НБУ зафіксував офіційний курс на рівні 36,5686 гривні за долар. Регулятор пояснив, що попередній курс у 29,25 в нинішніх умовах не відповідав реаліям та поступово втрачає роль якоря для очікувань.

Глава аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що фіксований курс взагалі може бути скасований вже восени. Тим більше, що в НБУ вже говорили, що відпустять курс, коли побачать, що ринок сам себе балансує.

Важко сказати, коли це станеться, але з новим офіційним курсом це точно буде швидше, ніж зі старим. Також багато що залежить від очікувань розвитку подій на полі бою. Тому не виключено, що при хороших новинах це відбудеться вже цієї осені,

– припускає Паращій.

Експерт вважає, що прискорити перехід до ринкового курсу може також введення податку на імпорт.

Інші прогнози експертів

Економічна експертка та членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно.

розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно. На думку економічного аналітика Олексія Козирева, курс у період з 4 по 10 серпня буде межах коридору від 36, 57 гривень – до 41,50 гривень – для долара. По євро – від 37, 30 до 42,90 гривень.

– це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.