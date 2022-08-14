Якщо війна затягнеться на роки: як виживатиме економіка України

Військові експерти говорять про те, що війна може перейти у затяжну фазу, якщо буде недостатньо важкого озброєння. Відповідно, українській економіці потрібно бути готовим до різних сценаріїв.

Міжнародний валютний фонд вже прогнозує падіння економіки на 35% у 2022 році. Однак відбулося декілька позитивних подій, тож цей відсоток опустився до 30. Про це в ефірі 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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За його словами, зернова угода покращила оцінку майбутнього української економіки. Однак те, що падіння цього року буде значне – це правда.

Як виживатиме економіка України

За словами фахівця, частково нам повинна покращити ситуацію допомога із Заходу. Вона є необхідною.

Щодо іншого, то тут потрібно розуміти, що в ці роки ми усі станемо дещо біднішими. Потрібно сприймати деякі речі, якими вони є. Держава не може покращити інвестиційний клімат під час війни,

– пояснив Фурса.

Тому, як він додав, держава зараз потребує дуже багато грошей для збереження макрофінансової стабільності.

Окрім цього, український бізнес дуже гнучкий, економічна ситуація у серпні набагато краща, ніж у березні.

Що для української економіки означає відновлення роботи McDonald's

До речі, великий бізнес теж повертається до України. Мережа McDonald's заявила про відновлення роботи в деяких регіонах країни.

"З одного боку це символізм, з іншого – це означає, що McDonald's зазвичай має постачання із внутрішнього бізнесу країни. Тобто весь свій асортимент намагаються забезпечити завдяки компаніям, які виробляють продукцію в Україні", – додав Фурса.

Відповідно, це означає запуск багатьох виробництв та малого та середнього бізнесу.

Арестович про повернення McDonald's

Відновлення роботи мережі McDonald's в Україні є не лише хорошою новиною для любителів швидкоїжі. Також це один із кількох важливих сигналів про стратегічну ініціативу наших військ на полі бою. Таке твердження озвучив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

Ймовірно, він мав на увазі, що відновлення роботи такої великої компанії як Mc'Donald's означає, що світ повірив у можливість України гарантувати безпеку на більшості території.

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