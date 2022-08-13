Таке твердження озвучив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович 12 серпня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі ютубу "Фейгин Live". Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба теж акцентував на тому, що справа не лише у бігмаках.

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Чому повернення McDonald's важливе

За словами радника, останніми днями було одразу 3 новини, які свідчать, що тепер саме Україна починає мати стратегічну перевагу. Проте одну з них він відмовився називати.

Перше – це повернення McDonald's в Україну. Друге – знищення російського полку в Саках. Тому невдовзі й нам, спостерігачам цієї війни, доведеться змінити парадигму мислення,

– сказав Арестович.

На його думку, може трапитися так, що вже не російське командування буде диктувати, що відбуватиметься з об'єктами та утримуваною територією. Ймовірно, він мав на увазі, що відновлення роботи такої великої компанії як Mc'Donald's означає, що світ повірив у можливість України гарантувати безпеку на більшості території.

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