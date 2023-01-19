Росія повинна прийняти нову нафтову реальність, – Financial Times

Росія й надалі продовжує вірити, що їй вдасться легко пережити західні санкції щодо нафти. Але чимало аналітиків занепокоєні: для країни-агресорки все може бути ще гірше.

"Турбуватися про бюджет" не варто, а обмеження Заходу – "дурниці"

Росія після санкцій Євросоюзу та суттєвого скорочення видобутку газу переживає складні часи. Щобільше, 2023 рік стане ще складнішим. Проте країна-агресорка на чолі з Путіним назвала обмеження "дурними" і не бачить причин "турбуватися про бюджет".

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5 грудня країни G7 обмежили ціну на російську нафту у 60 доларів за барель. Це викликає хвилювання у російських економістів.

Доходи Росії від нафти й газу в 11,6 трильйона рублів (168 мільярдів доларів) торік досягли найвищого рівня з 2011 року. Але враховуючи падіння цін на чорне золото та витрати на ведення війни в Україні, збільшився дефіцит Росії – до 2,3% ВВП.

Бюджет Росії серйозно постраждає

Усім відомо, що головною годувальницею федерального бюджету Росії є доходи з нафти та газу – 40%. Тому найбільшою проблемою для країни стане збільшення знижок і падіння цін на енергоносії.

До слова, у 2023 році середня ціна еталонної марки Brent становитимеВідтак, покупці російської нафти теж вимагають все більших знижок.

За даними Київської школи економіки, у 2022 році знижки позбавили Москву приблизно 50 мільярдів доларів, що еквівалентно 12% її запланованого доходу.

Ціна російської марки Urals після того, як 5 грудня було введено обмеження ціни у 60 доларів за барель, зараз торгується на рівні 44 доларів, що приблизно на 48% нижче Brent. Така різниця між цінами позбавляє Кремль приблизно 160 мільйонів євро на день, згідно з дослідженням Гельсінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

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На скільки зменшаться доходи агресорки

Відтак, бюджет Росії на 2023 рік передбачає падіння всіх нафтогазових надходжень на всього на 23% порівняно з 2022 роком, тоді як Київська школа економіки прогнозує падіння вдвічі більше.

Якщо видобуток нафти впаде на 7 – 8% порівняно з рівнями 2022 року, і середня ціна Urals становитиме 50 доларів за барель, Росія буде позбавлена ​​23% своїх прогнозованих доходів від нафти й газу на 2023 рік.

від нафти й газу на 2023 рік. Якщо ж Urals коштуватиме в середньому 35 доларів, він зіткнеться з дефіцитом у 45%.

Проте доходи можуть отримати ще один удар, коли наступного місяця набуде чинності окрема заборона G7 на продукти переробки нафти, які запрацюють з 5 лютого.