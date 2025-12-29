Пенсія з доплатою в тисячу гривень: кому призначена соціальна допомога у 2026 році

Надбавку до пенсії можуть отримувати пенсіонери, які мають статус одиноких. У 2026 році вона становитиме понад тисячу гривень, проте призначена не для всіх категорій.

Хто такі одинокі пенсіонери?

Пенсіонера вважають одиноким, якщо в нього немає працездатних родичів, які за законом зобов’язані утримувати його, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Дивіться також Вихід на пенсію в Україні: який мінімальний вік потрібен для призначення виплати

Статус одинокого пенсіонера передбачає відсутність у людини родичів незалежно від місця проживання. До них належать дорослі діти, онуки, правнуки, які є працездатними.

Згідно з законодавством, одинокі пенсіонери можуть отримувати від держави допомогу на догляд. Вона прив’язана до розміру прожиткового мінімуму в Україні, який зросте у 2026 році.

Яку допомогу одинокий пенсіонер може отримати від держави?

У законі про соціальну допомогу особам без права на пенсію та особам з інвалідністю йдеться про можливість призначення державної допомоги на догляд людям, які:

є одинокими особами;

досягли 80-річного віку;

потребують постійного стороннього догляду за висновком лікарсько-консультативної комісії;

одержують пенсію.

Розмір державної соцдопомоги на догляд за такими пенсіонерами становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Нагадаємо! У 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних визначили в розмірі 2 595 гривень, що на 234 гривень більше, ніж було раніше.

З огляду на оновлений прожитковий мінімум, соцдопомога на догляд за одинокими пенсіонерами з 1 січня становитиме 1 038 гривень.

На які доплати мають право одинокі пенсіонери?

За даними ПФУ, самотні пенсіонери можуть претендувати на доплати до пенсії при досягненні певного віку, якщо розмір їхньої пенсії не перевищує 10 340 гривень. Зауважимо, що ці надбавки поширюються й на тих, хто не має статусу одинокого.

Які компенсаційні виплати визначені для пенсіонерів:

від 70 до 75 років – 300 гривень ;

; від 75 до 80 років ‒ 456 гривень ;

; від 80 років – до 570 гривень.

Зауважимо! Нарахування доплати розпочинають з дня народження пенсіонера, тож у перший місяць отримати її можна не повністю, а пропорційно до кількості днів.

Яку одноразову виплату можуть отримати одинокі пенсіонери?