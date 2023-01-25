Як і за що можна отримати 900 гривень на оплату комуналки

Ті українці, що безкоштовно поселили у своїх домівках внутрішньо переміщених осіб, зможуть отримати компенсацію на комунальні витрати. Мова йде про суму у майже 900 гривень.

Хто може отримати 900 гривень

Під час воєнного стану українське законодавство передбачає, що в опалювальний сезон компенсація за двох переселенців становить майже 900 гривень. Тобто на день за одного переселенця компенсують 14,77 гривні.

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Особи, які хочуть отримати компенсацію, повинні відповідати певним критеріям, а саме:

бути повнолітнім власником житла;

не мати заборгованості за комунальні послуги;

дати притулок у своєму житлі переселенців, не стягуючи з них плату;

зареєструвати в себе цих ВПО.

Як оформити компенсацію

Потрібно звернутися до органів місцевого самоврядування або prykhystok.gov.ua,

Після реєстрації з 1 по 5 число щомісяця оновлюйте дані про ВПО, тобто вказуйте їхню кількість та термін проживання.

На рахунок власника житла кошти надходитимуть до 20 числа місяця. Вона буде розраховуватися відповідно до кількості зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб та тривалості їх проживання.

Також, запам'ятайте, що компенсація не зараховується як дохід власника. Тому субсидію у таких випадках не позбавлятимуть.

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У лютому змінюються правила щодо житлових субсидій

За словами заступниці керівника головного управління Пенсійного фонду в Житомирській області Світлани Антонюк, тепер субсидію не будуть зараховувати автоматично. Тобто громадяни, отримавши кошти на рахунок, самостійно здійснюватимуть оплату. Нововведення запрацює з 1 лютого 2023 року.

пенсіонери зможуть й далі отримувати субсидію через відділення Укрпошти у день виплати пенсії.

Можливість безготівкової оплати пільг скасовується, тому гроші житлової субсидії надходитимуть на рахунок отримувача або ж в Ощадбанк у разі його відсутності.