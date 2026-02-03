Швеція та Данія об’єднуються задля допомоги Україні: яку підтримку має отримати Київ

Швеція та Данія об’єднуються та замовляють системи протиповітряної оборони для України. Сума допомоги становитиме 2,6 мільярда шведських крон.

Яку допомогу Україна отримає від союзників?

За допомогою цієї системи озброєння Україна зможе захищати більш критичну інфраструктуру від дронів, про це пише SVT.

Зокрема Швеція надає кошти на закупівлю систем Tridon Mk2 – зенітно-ракетних комплексів шведського виробництва.

Tridon – це сучасна концепція, яка відповідає потребам України, а також Швеції у сфері протиповітряної оборони,

– заявив міністр оборони країни Пол Йонсон.

Він наголосив, що зміцнення української протиповітряної оборони та стійкості українського суспільства є абсолютно вирішальним. Про це Пол Йонсон сказав на пресконференці, де був присутній також його данський колега Троельс Лунд Поульсен.

Так Швеція та Данія об’єднуються і роблять спільне замовлення на системи ППО типу Tridon Mk2, розроблені компанією BAE Systems. Вона може збивати дрони, крилаті ракети та навіть гелікоптери.

Це спроможність, якої Україна потребує з огляду на те, що російські далекобійні удари зараз дуже інтенсивні по всій території України,

– зазначив Пол Йонсон.

Системи ППО будуть доставлені безпосередньо в Україну та спеціально адаптовані для знищення дронів та інших повітряних загроз на коротких дистанціях. Кошти мають покрити оснащення, яке необхідне для одного батальйону протиповітряної оборони – тобто для приблизно 1 000 військовослужбовців.

Відповідні установки вже перебувають у виробництві й очікується, що їх доставлять в Україну вже через кілька місяців після оформлення замовлення,

– йдеться у тексті.

Важливо! Швеція виділяє 2,1 мільярда шведських крон, а Данія – 500 мільйонів шведських крон на цей пакет допомоги.

Нагадаємо, що Швеція зокрема готує один із найбільших пакетів допомоги для України. Про це повідомили в Міноборони.

Країна готує масштабний пакет допомоги, до якого увійдуть:

засоби протиповітряної оборони;

радари виробництва компанії Saab.

Також очікуються внески в український оборонно-промисловий комплекс – додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони, включно з deep strike.

