5 мільярдів на відбудову: Україна отримала допомогу від Швейцарії

Швейцарія анонсувала виділення 5 мільярдів швейцарських франків для підтримки відновлення України до 2035 року. З цих коштів 1,5 мільярда франків буде спрямовано вже до 2028 року.

Кошти для України

Це рішення було прийнято Федеральною радою 10 квітня. В уряді Швейцарії називають це "сильним жестом солідарності" з постраждалими від війни українцями.

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Швейцарія надає гуманітарну допомогу та підтримує економічний розвиток і довгострокову реконструкцію України з моменту вибуху війни у лютому 2022 року. Така підтримка заснована на існуючій співпраці з країною та буде посилена протягом наступних дванадцяти років, як це було вирішено Федеральною радою,

– зазначають в уряді.

Окрім запобігання міграційним кризам, ці кошти відіграють ключову роль у відновленні України, для чого, за оцінками швейцарського уряду, знадобиться приблизно 440 мільярдів швейцарських франків.

! Згідно з оцінкою Світового банку, потреби України у відновленні складають 486 мільярдів доларів, а аналіз збитків і потреб було проведено за участю фінансування від Швейцарії.

Вже зараз Швейцарія бере участь у підтримці проєктів у сферах енергетики, дорожнього господарства та охорони здоров'я, спрямованих на відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури в Україні.

Допомога від партнерів

Партнери України активізують зусилля з військової допомоги:

Німеччина заявила про пошук доступних у світі систем ППО Patriot та інших заходів для прискорення їх доставки в Україну.

Водночас Велика Британія також долучається до виявлення систем Patriot та зенітно-ракетних комплексів для підтримки України.

Чехія висловила готовність передати 1,5 мільйона боєприпасів Україні, проте, за коментарем Кирила Буданова з ГУР МО, поки що це не призвело до конкретних результатів.

У США, попри ухвалення Сенатом пакета допомоги на суму 95 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та Тайваню ще у лютому 2024 року, фактична допомога затримується через політичну напруженість між республіканцями та демократами.

! Швейцарія та Україна також розпочали широкомасштабний процес політичного відновлення, запустивши його на Конференції з відновлення України у Лугано у липні 2022 року.